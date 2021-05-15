Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы

Для маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1950-е годы оказались очень непростыми. После смерти Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955 году возглавил ведомство, но уже через три года его отправили в отставку. На фото Жуков запечатлен на отдыхе в Сочи.