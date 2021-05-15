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Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Минобороны для проекта "Полководцы Победы" опубликовало серию уникальных фотографий: советские военачальники Великой Отечественной войны запечатлены в минуты... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T09:00
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великая отечественная война (1941-1945)
виктор куликов
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Минобороны для проекта "Полководцы Победы" опубликовало серию уникальных фотографий: советские военачальники Великой Отечественной войны запечатлены в минуты отдыха. Маршалы и генералы, какими мы их еще не видели, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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великая отечественная война (1941-1945), виктор куликов, георгий жуков, иван конев, фото, фото

Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы

09:00 15.05.2021 (обновлено: 09:07 15.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Минобороны для проекта "Полководцы Победы" опубликовало серию уникальных фотографий: советские военачальники Великой Отечественной войны запечатлены в минуты отдыха. Маршалы и генералы, какими мы их еще не видели, — в фотоленте Ria.ru.
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Маршал авиации Константин Андреевич Вершинин любил наблюдать с внуками за погодой. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал его внук Андрей.

Константин Вершинин с внуком
1 из 15

Маршал авиации Константин Андреевич Вершинин любил наблюдать с внуками за погодой. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал его внук Андрей.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Для маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1950-е годы оказались очень непростыми. После смерти Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955 году возглавил ведомство, но уже через три года его отправили в отставку. На фото Жуков запечатлен на отдыхе в Сочи.

Маршал Жуков на летнем отдыхе в Сочи, 50-е годы
2 из 15

Для маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1950-е годы оказались очень непростыми. После смерти Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955 году возглавил ведомство, но уже через три года его отправили в отставку. На фото Жуков запечатлен на отдыхе в Сочи.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иосиф Ираклиевич Гусаковский очень любил шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев. На снимке 1978 года он разыгрывает очередную партию на подмосковной даче во Внукове.

И.И. Гусаковский во время розыгрыша очередной партии на подмосковной даче во Внукове в 1978 году
3 из 15

Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иосиф Ираклиевич Гусаковский очень любил шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев. На снимке 1978 года он разыгрывает очередную партию на подмосковной даче во Внукове.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Герой Первой мировой и Гражданской войн Семен Михайлович Буденный проявил себя и в годы Великой Отечественной. C середины 1940 года он занимал должность первого заместителя Наркома обороны СССР. На фото того времени Буденный стоит с сыном Сергеем, который впоследствии пошел по стопам отца и тоже стал офицером.

Семен Михайлович Буденный с сыном Сергеем
4 из 15

Герой Первой мировой и Гражданской войн Семен Михайлович Буденный проявил себя и в годы Великой Отечественной. C середины 1940 года он занимал должность первого заместителя Наркома обороны СССР. На фото того времени Буденный стоит с сыном Сергеем, который впоследствии пошел по стопам отца и тоже стал офицером.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Последний маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин во время блокады Ленинграда в составе 42-й армии удерживал Пулковские высоты и сражался на Невском пятачке — оборонительном рубеже на левом берегу Невы. На фото он спустя 30 лет прогуливается по одному из парков города.

Владимир Михайлович Михалкин во время прогулки по одному из парков Ленинграда
5 из 15

Последний маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин во время блокады Ленинграда в составе 42-й армии удерживал Пулковские высоты и сражался на Невском пятачке — оборонительном рубеже на левом берегу Невы. На фото он спустя 30 лет прогуливается по одному из парков города.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко в годы Великой Отечественной командовал девятью фронтами и двумя армиями, а после войны возглавлял Прикарпатский Западно-Сибирский и Северо-Кавказский военные округа. На фотографии 1967 года Еременко играет с женой в бильярд на подмосковной даче в Архангельском.

Супруги Еременко играют в бильярд на подмосковной даче в Архангельском. 1967 год
6 из 15

Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко в годы Великой Отечественной командовал девятью фронтами и двумя армиями, а после войны возглавлял Прикарпатский Западно-Сибирский и Северо-Кавказский военные округа. На фотографии 1967 года Еременко играет с женой в бильярд на подмосковной даче в Архангельском.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Этот уникальный снимок сделан во время официального визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году. Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте — встреча военачальника с боевыми соратниками оказалась богата на воспоминания...

Официальный визит Министра обороны СССР Родиона Малиновского в Монголию в 1961 году
7 из 15

Этот уникальный снимок сделан во время официального визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году. Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте — встреча военачальника с боевыми соратниками оказалась богата на воспоминания...

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов стал командиром эскадрильи штурмовиков всего в 20 лет и за годы войны совершил 222 боевых вылета. Доктор военных наук, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания, он воспитал тысячи летчиков. На фото Ефимов в парадной форме в рабочем кабинете.

Александр Ефимов в парадной форме в рабочем кабинете
8 из 15

Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов стал командиром эскадрильи штурмовиков всего в 20 лет и за годы войны совершил 222 боевых вылета. Доктор военных наук, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания, он воспитал тысячи летчиков. На фото Ефимов в парадной форме в рабочем кабинете.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян очень любил жену Аргунью. На фото 1960-х годов они запечатлены в танце. Танцевали супруги вдохновенно и завораживающе, так, что невозможно было оторвать взгляд, вспоминали их друзья.

Амазасп Бабажданян танцует с супругой. 60-е годы
9 из 15

Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян очень любил жену Аргунью. На фото 1960-х годов они запечатлены в танце. Танцевали супруги вдохновенно и завораживающе, так, что невозможно было оторвать взгляд, вспоминали их друзья.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Главным увлечением маршала и дважды Героя Советского Союза, бесстрашного Василия Ивановича Чуйкова была охота. Если появлялось свободное время, он отправлялся на природу. Фото сделано в Германии в 1950-е годы.

Маршал Чуйков на охоте в Германии в 1950-е годы
10 из 15

Главным увлечением маршала и дважды Героя Советского Союза, бесстрашного Василия Ивановича Чуйкова была охота. Если появлялось свободное время, он отправлялся на природу. Фото сделано в Германии в 1950-е годы.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Один из военачальников-долгожителей маршал Виктор Георгиевич Куликов долгое время возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. На фото, сделанном в 1980-е годы в Германии, он помогает внукам разобраться с игрушками.

Виктор Куликов в 1980-е годы в Германии, на отдыхе с внуками: Сергеем, Николаем и Алексеем
11 из 15

Один из военачальников-долгожителей маршал Виктор Георгиевич Куликов долгое время возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. На фото, сделанном в 1980-е годы в Германии, он помогает внукам разобраться с игрушками.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Маршал Советского Союза и один из самых молодых наркомов Дмитрий Федорович Устинов любил проводить время на природе и уезжал за город, как только выдавалась возможность. Увлекался фотографией. Благодаря этому хобби у нас есть возможность больше узнать о его жизни.

Д.Ф. Устинов на подмосковной даче в 1950-е годы
12 из 15

Маршал Советского Союза и один из самых молодых наркомов Дмитрий Федорович Устинов любил проводить время на природе и уезжал за город, как только выдавалась возможность. Увлекался фотографией. Благодаря этому хобби у нас есть возможность больше узнать о его жизни.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко жил службой и большую часть времени проводил на работе. На этом кадре зафиксирован редкий момент, когда военачальник отдыхает с родными и близкими.

Сергей Матвеевич Штеменко в кругу семьи
13 из 15

Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко жил службой и большую часть времени проводил на работе. На этом кадре зафиксирован редкий момент, когда военачальник отдыхает с родными и близкими.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

Круглый сирота, ставший Маршалом Советского Союза, Сергей Семенович Бирюзов в Великую Отечественную войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до командующего армией. Постоянно занятый на службе, военачальник находил время и для семьи. На фото 1940 года он играет с дочкой Олей на даче.

На фото 1940 года Сергей Бирюзов с дочкой Ольгой на даче
14 из 15

Круглый сирота, ставший Маршалом Советского Союза, Сергей Семенович Бирюзов в Великую Отечественную войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до командующего армией. Постоянно занятый на службе, военачальник находил время и для семьи. На фото 1940 года он играет с дочкой Олей на даче.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"

"Второй после Жукова" маршал Победы, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев редкие свободные минуты проводил с семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы.

Иван Степанович Конев с семьей на даче в Подмосковье
15 из 15

"Второй после Жукова" маршал Победы, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев редкие свободные минуты проводил с семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы"
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Виктор КуликовГеоргий ЖуковИван КоневФото
 
 
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