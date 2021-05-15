Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Маршал авиации Константин Андреевич Вершинин любил наблюдать с внуками за погодой. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал его внук Андрей.
Маршал авиации Константин Андреевич Вершинин любил наблюдать с внуками за погодой. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал его внук Андрей.
Для маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1950-е годы оказались очень непростыми. После смерти Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955 году возглавил ведомство, но уже через три года его отправили в отставку. На фото Жуков запечатлен на отдыхе в Сочи.
Для маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1950-е годы оказались очень непростыми. После смерти Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955 году возглавил ведомство, но уже через три года его отправили в отставку. На фото Жуков запечатлен на отдыхе в Сочи.
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иосиф Ираклиевич Гусаковский очень любил шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев. На снимке 1978 года он разыгрывает очередную партию на подмосковной даче во Внукове.
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иосиф Ираклиевич Гусаковский очень любил шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев. На снимке 1978 года он разыгрывает очередную партию на подмосковной даче во Внукове.
Герой Первой мировой и Гражданской войн Семен Михайлович Буденный проявил себя и в годы Великой Отечественной. C середины 1940 года он занимал должность первого заместителя Наркома обороны СССР. На фото того времени Буденный стоит с сыном Сергеем, который впоследствии пошел по стопам отца и тоже стал офицером.
Герой Первой мировой и Гражданской войн Семен Михайлович Буденный проявил себя и в годы Великой Отечественной. C середины 1940 года он занимал должность первого заместителя Наркома обороны СССР. На фото того времени Буденный стоит с сыном Сергеем, который впоследствии пошел по стопам отца и тоже стал офицером.
Последний маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин во время блокады Ленинграда в составе 42-й армии удерживал Пулковские высоты и сражался на Невском пятачке — оборонительном рубеже на левом берегу Невы. На фото он спустя 30 лет прогуливается по одному из парков города.
Последний маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин во время блокады Ленинграда в составе 42-й армии удерживал Пулковские высоты и сражался на Невском пятачке — оборонительном рубеже на левом берегу Невы. На фото он спустя 30 лет прогуливается по одному из парков города.
Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко в годы Великой Отечественной командовал девятью фронтами и двумя армиями, а после войны возглавлял Прикарпатский Западно-Сибирский и Северо-Кавказский военные округа. На фотографии 1967 года Еременко играет с женой в бильярд на подмосковной даче в Архангельском.
Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко в годы Великой Отечественной командовал девятью фронтами и двумя армиями, а после войны возглавлял Прикарпатский Западно-Сибирский и Северо-Кавказский военные округа. На фотографии 1967 года Еременко играет с женой в бильярд на подмосковной даче в Архангельском.
Этот уникальный снимок сделан во время официального визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году. Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте — встреча военачальника с боевыми соратниками оказалась богата на воспоминания...
Этот уникальный снимок сделан во время официального визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году. Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте — встреча военачальника с боевыми соратниками оказалась богата на воспоминания...
Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов стал командиром эскадрильи штурмовиков всего в 20 лет и за годы войны совершил 222 боевых вылета. Доктор военных наук, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания, он воспитал тысячи летчиков. На фото Ефимов в парадной форме в рабочем кабинете.
Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов стал командиром эскадрильи штурмовиков всего в 20 лет и за годы войны совершил 222 боевых вылета. Доктор военных наук, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания, он воспитал тысячи летчиков. На фото Ефимов в парадной форме в рабочем кабинете.
Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян очень любил жену Аргунью. На фото 1960-х годов они запечатлены в танце. Танцевали супруги вдохновенно и завораживающе, так, что невозможно было оторвать взгляд, вспоминали их друзья.
Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян очень любил жену Аргунью. На фото 1960-х годов они запечатлены в танце. Танцевали супруги вдохновенно и завораживающе, так, что невозможно было оторвать взгляд, вспоминали их друзья.
Главным увлечением маршала и дважды Героя Советского Союза, бесстрашного Василия Ивановича Чуйкова была охота. Если появлялось свободное время, он отправлялся на природу. Фото сделано в Германии в 1950-е годы.
Главным увлечением маршала и дважды Героя Советского Союза, бесстрашного Василия Ивановича Чуйкова была охота. Если появлялось свободное время, он отправлялся на природу. Фото сделано в Германии в 1950-е годы.
Один из военачальников-долгожителей маршал Виктор Георгиевич Куликов долгое время возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. На фото, сделанном в 1980-е годы в Германии, он помогает внукам разобраться с игрушками.
Один из военачальников-долгожителей маршал Виктор Георгиевич Куликов долгое время возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. На фото, сделанном в 1980-е годы в Германии, он помогает внукам разобраться с игрушками.
Маршал Советского Союза и один из самых молодых наркомов Дмитрий Федорович Устинов любил проводить время на природе и уезжал за город, как только выдавалась возможность. Увлекался фотографией. Благодаря этому хобби у нас есть возможность больше узнать о его жизни.
Маршал Советского Союза и один из самых молодых наркомов Дмитрий Федорович Устинов любил проводить время на природе и уезжал за город, как только выдавалась возможность. Увлекался фотографией. Благодаря этому хобби у нас есть возможность больше узнать о его жизни.
Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко жил службой и большую часть времени проводил на работе. На этом кадре зафиксирован редкий момент, когда военачальник отдыхает с родными и близкими.
Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко жил службой и большую часть времени проводил на работе. На этом кадре зафиксирован редкий момент, когда военачальник отдыхает с родными и близкими.
Круглый сирота, ставший Маршалом Советского Союза, Сергей Семенович Бирюзов в Великую Отечественную войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до командующего армией. Постоянно занятый на службе, военачальник находил время и для семьи. На фото 1940 года он играет с дочкой Олей на даче.
Круглый сирота, ставший Маршалом Советского Союза, Сергей Семенович Бирюзов в Великую Отечественную войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до командующего армией. Постоянно занятый на службе, военачальник находил время и для семьи. На фото 1940 года он играет с дочкой Олей на даче.
"Второй после Жукова" маршал Победы, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев редкие свободные минуты проводил с семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы.
"Второй после Жукова" маршал Победы, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев редкие свободные минуты проводил с семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы.