В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Расследованию дела против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака пока ничего не мешает, в том числе отсутствие подозреваемого Козака, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее она сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии.
"Не хочу подвести досудебное расследование и прокуроров..., но я считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - заявила Венедиктова в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24", отвечая на вопрос, мешает ли проведению расследования отсутствие подозреваемого Козака.
По ее словам, следствие считает, что Медведчук был организатором преступной схемы, а Козак - пособник.
Венедиктова также допустила, что Козак не будет уклоняться от следствия. "Конечно, мы пойдем по закону и будем проводить следственные действия, исходя из того, что человек (Козак – ред.) находится в государстве", - добавила она.
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству, депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.