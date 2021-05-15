https://ria.ru/20210515/medvedchuk-1732402967.html

В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука

В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука

Расследованию дела против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака пока... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:34

2021-05-15T00:34

2021-05-15T00:34

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Расследованию дела против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака пока ничего не мешает, в том числе отсутствие подозреваемого Козака, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее она сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии."Не хочу подвести досудебное расследование и прокуроров..., но я считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - заявила Венедиктова в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24", отвечая на вопрос, мешает ли проведению расследования отсутствие подозреваемого Козака.По ее словам, следствие считает, что Медведчук был организатором преступной схемы, а Козак - пособник.Венедиктова также допустила, что Козак не будет уклоняться от следствия. "Конечно, мы пойдем по закону и будем проводить следственные действия, исходя из того, что человек (Козак – ред.) находится в государстве", - добавила она.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству, депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/lutsenko-1732394076.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732387479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире