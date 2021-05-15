https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732429011.html

В России провели более 22 миллионов тестов на коронавирус

В России провели более 22 миллионов тестов на коронавирус

Более 22 миллионов ПЦР-тестов провели на коронавирус в Москве с начала пандемии, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T11:51

2021-05-15T11:51

2021-05-15T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 22 миллионов ПЦР-тестов провели на коронавирус в Москве с начала пандемии, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она подчеркнула, что жителей оперативно информируют о результатах анализов - в случае как положительного, так и отрицательного ответа горожане получают СМС.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество