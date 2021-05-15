В России провели более 22 миллионов тестов на коронавирус
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 22 миллионов ПЦР-тестов провели на коронавирус в Москве с начала пандемии, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день в Москве проведено более 22,1 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19. Число тестов, проведенных методом ИФА, которые показывают количество антител к коронавирусной инфекции, превысило 6,7 миллиона", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.
Она подчеркнула, что жителей оперативно информируют о результатах анализов - в случае как положительного, так и отрицательного ответа горожане получают СМС.
"Это касается тестов, сделанных в городских учреждениях. Записаться на бесплатное ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирусную инфекцию взрослые и дети могут в городские поликлиники", - добавила Ракова.