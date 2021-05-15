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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732424772.html
В России за сутки 9866 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9866 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 866 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 547 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T11:02
2021-05-15T11:02
распространение коронавируса
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 866 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 547 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 2697, Санкт-Петербурге - 1676, Подмосковье - 551.
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 9866 человек выздоровели от COVID-19

11:02 15.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 866 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 547 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 866 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 547 500", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 2697, Санкт-Петербурге - 1676, Подмосковье - 551.
 
Распространение коронавирусаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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