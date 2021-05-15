https://ria.ru/20210515/konflikt-1732409416.html

Семьи в секторе Газа вынуждены покидать свои дома, заявили в ЮНИСЕФ

Семьи в секторе Газа вынуждены покидать свои дома, заявили в ЮНИСЕФ

Непрекращающееся боевые действия в секторе Газа вынудили семьи с детьми покинуть свои дома, при этом эвакуация не проводится, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:24

2021-05-15T04:24

2021-05-15T04:24

сектор газа

юнисеф

палестина

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Непрекращающееся боевые действия в секторе Газа вынудили семьи с детьми покинуть свои дома, при этом эвакуация не проводится, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума."Нет, у нас этого нет", - сказала Тума, отвечая на вопрос, проводится ли эвакуация людей на фоне эскалации конфликта.Тума подчеркнула, что и ООН, и ЮНИСЕФ неоднократно призывали стороны к деэскалации и прекращению насилия.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

https://ria.ru/20210515/khamas-1732408375.html

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, юнисеф, палестина, израиль, в мире