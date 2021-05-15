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Белоруссия разместит в России гособлигации на сто миллиардов рублей
Белоруссия разместит в России гособлигации на сто миллиардов рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в 2021–2023 годах разместить в РФ государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:53
2021-05-15T09:25
московская биржа
россия
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в 2021–2023 годах разместить в РФ государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей, говорится в указе главы белорусского государства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.Ранее глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика рассматривает размещение гособлигаций на Московской бирже в 2021 году."В целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь постановляю Совету министров Республики Беларусь осуществить в 2021–2023 годах привлечение внешних государственных займов путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 миллиардов российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней", - говорится в документе.Указ поручает "при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ Республики Беларусь от иммунитета от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и вытекающим из эмиссионных документов".В документе говорится, что денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на банковский счет министерства финансов Белоруссии, открытый в "Газпромбанке " (Российская Федерация).В прошлом году Белоруссия разместила свои гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей на финансовом рынке РФ. Эмиссия прошла в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей. Также Белоруссия в середине 2019 года разместила в РФ два выпуска облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей.До этого министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с рядом российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже в национальной валюте РФ.
https://ria.ru/20210502/terminal-1730949194.html
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московская биржа, россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика

Белоруссия разместит в России гособлигации на сто миллиардов рублей

08:53 15.05.2021 (обновлено: 09:25 15.05.2021)
 
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Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в 2021–2023 годах разместить в РФ государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей, говорится в указе главы белорусского государства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Ранее глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика рассматривает размещение гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.
"В целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь постановляю Совету министров Республики Беларусь осуществить в 2021–2023 годах привлечение внешних государственных займов путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 миллиардов российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней", - говорится в документе.
Указ поручает "при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ Республики Беларусь от иммунитета от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и вытекающим из эмиссионных документов".
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В документе говорится, что денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на банковский счет министерства финансов Белоруссии, открытый в "Газпромбанке " (Российская Федерация).
В прошлом году Белоруссия разместила свои гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей на финансовом рынке РФ. Эмиссия прошла в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей. Также Белоруссия в середине 2019 года разместила в РФ два выпуска облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей.
До этого министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с рядом российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже в национальной валюте РФ.
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