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Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе
Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе
Уважаемые дамы и господа! РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T08:00
2021-05-15T08:01
анна щербакова
алена косторная
елизавета нугуманова
александра трусова
этери тутберидзе
елизавета туктамышева
куба
оаэ
мальдивы
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Уважаемые дамы и господа! Наш виртуальный фигурнокатательный самолет, совершив несколько рейсов в города России, в которых проходили этапы Кубка страны по фигурному катанию, посетив шведский Стокгольм и японскую Осаку ради единственных в этом году международных стартов, теперь направляется в сторону морских курортов, где российские фигуристки наслаждаются долгожданным отпуском после непростого сезона.Не забудьте купальники, полотенца, крем от загара и хорошее настроение — нас ждут жаркие страны, белоснежные пляжи, беззаботное веселье и самая лучшая на свете компания!Кто проживает на дне бокала?Первая остановка — великолепные Мальдивы, которые в период пандемии оказались очень востребованными среди российских знаменитостей. Этой весной тут уже раскидывала по всей береговой линии свои фирменные шпагаты Анастасия Волочкова и прямо из рук кормила акул и скатов бесстрашная Яна Рудковская, в то время как Евгений Плющенко и Гном Гномыч снимали маму на камеру с безопасного расстояния.И именно сюда прилетела отдыхать лучшая фигуристка сезона 2020/21 по версии читателей РИА — Елизавета Туктамышева.Наша Императрица появилась на роскошных Мальдивах во всеоружии — с маской, ластами и двумя подружками — идеальное сочетание для отдыха на морском побережье.Но не только изображениями лазурных мальдивских волн и плавающих в них разноцветных рыбок делилась со своими подписчиками в инстаграме Елизавета. За несколько дней пребывания на Мальдивах фигуристка выложила в соцсети целую подборку фото и видео, на которых она периодически оказывается запечатленной с бокалом в руках. Но не спешите переживать за здоровье нашей Императрицы, скорее всего, это обычные фруктовые коктейли, или лимонад "Дюшес", целый ящик которого Лиза предусмотрительно привезла с собой на острова из Санкт-Петербурга. А вот и она сама радостно бежит к нам навстречу, держа в руках очередную сладкую шипучку: Как же здорово видеть Елизавету Туктамышеву в таком прекрасном настроении! Она заслужила этот отдых, этот девичий жизнерадостный отрыв и погружение в настоящий океан курортных приключений. Ведь уже совсем скоро начнется подготовка к будущим соревнованиям — и перед ними нужно не только восстановить силы, но и подойти к важнейшим в карьере стартам с прекрасным настроением. И именно этого мы всей душой желаем нашей фигуристке, которую официально — в пятницу, 14 мая — включили в состав сборной России на следующий олимпийский сезон 2021/22.Танцы в раюСовсем недалеко от Туктамышевой, где-то на соседних островах, проводит свой отпуск после победоносного сезона еще одна представительница сборной России по фигурному катанию, действующая чемпионка мира Анна Щербакова.Похожая на белоснежную лилию, невесомую порхающую птичку, Анна невероятно изящна и свежа на этих фотографиях.Конечно, ей пока еще рано злоупотреблять "Дюшесом" на отдыхе и куролесить в компании удалых подруг, поэтому Аня решила порадовать своих инстаграм-подписчиков тем, что у нее лучше всего получается: зажигательным танцем.Ну что за стройная богиня! Эта талия просто на миллион долларов! В комментариях к данному видео сплошные дифирамбы: "красивая!", "классная!", "бомба!", "шикарно!", "ваууу!", "какой загар!", "просто прелесть!" И с этим невозможно не согласиться — на танец в исполнении Анны можно смотреть просто бесконечно.Злые языки поговаривают: когда Анастасия Волочкова увидела, как танцует на Мальдивах Аня Щербакова, она тут же собрала свои вещи и быстро покинула морской курорт, ведь конкурировать своими шпагатами и парными водными поддержками в соцсетях с пластикой и грацией Анны просто бесполезно.Забавное совпадение — танцевальный номер от Ани не остался незамеченным ее одногруппницей по команде Этери Тутберидзе Аленой Косторной, которая в настоящее время наслаждается пребыванием на Кубе.Алена, ставшая запасной в сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/22, также зажигательно сплясала, как и Аня, передав танцевальный инстаграм-привет своей подружке по "Самбо-70" через половину земного шара.Получается, мы становимся свидетелями зарождения некого танцевально-курортного флешмоба. Что ж, будем с нетерпением ждать от других наших фигуристок продолжения этого заводного хореографического банкета — танцуют все! Hafanana!Кондиционеры не справляются Перемещаемся на нашем фигурнокатательном самолете с райских Мальдив в суперсовременный и очень жаркий Дубай — сейчас в столице Арабских Эмиратов невозможные 37 градусов тепла!Но поднялась температура воздуха там настолько высоко явно не из-за каких-то циклонов и атмосферных явлений — всему виной присутствие в Дубае обворожительной российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. Вы только посмотрите на эти фотографии: Вот где настоящая жара и огонь! У Императрицы Туктамышевой появилась достойная соперница-тезка на трон суперзвезды обложек для мужских журналов. После того как Елизавета Нугуманова начинает принимать солнечные ванны на пляжах Дубая, в городе резко подскакивает потребление электроэнергии — кондиционеры просто не справляются с этой жаркой девичьей красотой!Лиза, как и Алена Косторная, попавшая в резерв сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон, тоже поддержала своих коллег в танцевальном отпускном флешмобе и кокетливо покружилась под светом самого высокого здания в мире — небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае:Дельфин и РусалкаНемного скромнее и более сдержанно проводит свой заслуженный отпуск в том же Дубае наша Русская Ракета — Александра Трусова. Королева Квадов, которую, как и Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых, включили в состав сборной России на олимпийский сезон 2021/22, отдыхает в футуристичном городе-оазисе после изнурительного сезона со своей семьей, включая младших братьев:Расположившись на камнях у Персидского залива, своими огненно-рыжими волосами Саша напоминает красноволосую русалку Ариэль из мультфильма Уолта Диснея. А там, где Русалка, там обязательно должен быть и Дельфин! Хоть они и не пара, но скучно им вместе точно не будет. Что и продемонстрировала Александра в дельфинарии Дубая:Как же здорово, что у нас есть такие восхитительные красотки, за которыми огромное удовольствие наблюдать не только во время их выступлений на ледовом катке, но и в обычной жизни, в которой, по утверждению Елизаветы Туктамышевой, у них сейчас все очень даже хорошо:Пожелаем нашим фигуристкам продолжения отличного отдыха и приятных эмоций!
https://rsport.ria.ru/20210513/tuktamysheva-1732092285.html
https://rsport.ria.ru/20210513/scherbakova-1732215788.html
https://rsport.ria.ru/20200927/kostornaya-1577838751.html
https://rsport.ria.ru/20201216/goncharenko-1589534674.html
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оаэ
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анна щербакова, алена косторная, елизавета нугуманова, александра трусова, этери тутберидзе, елизавета туктамышева, куба, оаэ, мальдивы, фигурное катание, авторы, мнение - авторы

Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе

08:00 15.05.2021 (обновлено: 08:01 15.05.2021)
 
Российские фигуристки
Российские фигуристки - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Читать ria.ru в
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Все материалы
Уважаемые дамы и господа!
Наш виртуальный фигурнокатательный самолет, совершив несколько рейсов в города России, в которых проходили этапы Кубка страны по фигурному катанию, посетив шведский Стокгольм и японскую Осаку ради единственных в этом году международных стартов, теперь направляется в сторону морских курортов, где российские фигуристки наслаждаются долгожданным отпуском после непростого сезона.
Не забудьте купальники, полотенца, крем от загара и хорошее настроение — нас ждут жаркие страны, белоснежные пляжи, беззаботное веселье и самая лучшая на свете компания!

Кто проживает на дне бокала?

Первая остановка — великолепные Мальдивы, которые в период пандемии оказались очень востребованными среди российских знаменитостей.
Этой весной тут уже раскидывала по всей береговой линии свои фирменные шпагаты Анастасия Волочкова и прямо из рук кормила акул и скатов бесстрашная Яна Рудковская, в то время как Евгений Плющенко и Гном Гномыч снимали маму на камеру с безопасного расстояния.
И именно сюда прилетела отдыхать лучшая фигуристка сезона 2020/21 по версии читателей РИАЕлизавета Туктамышева.
Наша Императрица появилась на роскошных Мальдивах во всеоружии — с маской, ластами и двумя подружками — идеальное сочетание для отдыха на морском побережье.
Но не только изображениями лазурных мальдивских волн и плавающих в них разноцветных рыбок делилась со своими подписчиками в инстаграме Елизавета.
За несколько дней пребывания на Мальдивах фигуристка выложила в соцсети целую подборку фото и видео, на которых она периодически оказывается запечатленной с бокалом в руках.
Но не спешите переживать за здоровье нашей Императрицы, скорее всего, это обычные фруктовые коктейли, или лимонад "Дюшес", целый ящик которого Лиза предусмотрительно привезла с собой на острова из Санкт-Петербурга. А вот и она сама радостно бежит к нам навстречу, держа в руках очередную сладкую шипучку:
Как же здорово видеть Елизавету Туктамышеву в таком прекрасном настроении! Она заслужила этот отдых, этот девичий жизнерадостный отрыв и погружение в настоящий океан курортных приключений.
Ведь уже совсем скоро начнется подготовка к будущим соревнованиям — и перед ними нужно не только восстановить силы, но и подойти к важнейшим в карьере стартам с прекрасным настроением.
И именно этого мы всей душой желаем нашей фигуристке, которую официально — в пятницу, 14 мая — включили в состав сборной России на следующий олимпийский сезон 2021/22.
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 11:30Sport Stories
Туктамышева выложила фото после душа в одном полотенце

Танцы в раю

Совсем недалеко от Туктамышевой, где-то на соседних островах, проводит свой отпуск после победоносного сезона еще одна представительница сборной России по фигурному катанию, действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
Похожая на белоснежную лилию, невесомую порхающую птичку, Анна невероятно изящна и свежа на этих фотографиях.
Конечно, ей пока еще рано злоупотреблять "Дюшесом" на отдыхе и куролесить в компании удалых подруг, поэтому Аня решила порадовать своих инстаграм-подписчиков тем, что у нее лучше всего получается: зажигательным танцем.
Ну что за стройная богиня! Эта талия просто на миллион долларов! В комментариях к данному видео сплошные дифирамбы: "красивая!", "классная!", "бомба!", "шикарно!", "ваууу!", "какой загар!", "просто прелесть!" И с этим невозможно не согласиться — на танец в исполнении Анны можно смотреть просто бесконечно.
Анна Щербакова. - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 21:04
Щербакова поделилась яркими пляжными фото с отдыха
Злые языки поговаривают: когда Анастасия Волочкова увидела, как танцует на Мальдивах Аня Щербакова, она тут же собрала свои вещи и быстро покинула морской курорт, ведь конкурировать своими шпагатами и парными водными поддержками в соцсетях с пластикой и грацией Анны просто бесполезно.
Забавное совпадение — танцевальный номер от Ани не остался незамеченным ее одногруппницей по команде Этери Тутберидзе Аленой Косторной, которая в настоящее время наслаждается пребыванием на Кубе.
Алена, ставшая запасной в сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/22, также зажигательно сплясала, как и Аня, передав танцевальный инстаграм-привет своей подружке по "Самбо-70" через половину земного шара.
Получается, мы становимся свидетелями зарождения некого танцевально-курортного флешмоба. Что ж, будем с нетерпением ждать от других наших фигуристок продолжения этого заводного хореографического банкета — танцуют все! Hafanana!
Алена Косторная - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября 2020, 13:18
Косторная показала, как занимается конным спортом

Кондиционеры не справляются

Перемещаемся на нашем фигурнокатательном самолете с райских Мальдив в суперсовременный и очень жаркий Дубай — сейчас в столице Арабских Эмиратов невозможные 37 градусов тепла!
Но поднялась температура воздуха там настолько высоко явно не из-за каких-то циклонов и атмосферных явлений — всему виной присутствие в Дубае обворожительной российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. Вы только посмотрите на эти фотографии:
Вот где настоящая жара и огонь! У Императрицы Туктамышевой появилась достойная соперница-тезка на трон суперзвезды обложек для мужских журналов.
После того как Елизавета Нугуманова начинает принимать солнечные ванны на пляжах Дубая, в городе резко подскакивает потребление электроэнергии — кондиционеры просто не справляются с этой жаркой девичьей красотой!
Фигурное катание. IV этап Кубка России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 16:37
Гончаренко сообщила, что Нугуманова заслуживает особой оценки
Лиза, как и Алена Косторная, попавшая в резерв сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон, тоже поддержала своих коллег в танцевальном отпускном флешмобе и кокетливо покружилась под светом самого высокого здания в мире — небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае:

Дельфин и Русалка

Немного скромнее и более сдержанно проводит свой заслуженный отпуск в том же Дубае наша Русская Ракета — Александра Трусова.
Королева Квадов, которую, как и Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых, включили в состав сборной России на олимпийский сезон 2021/22, отдыхает в футуристичном городе-оазисе после изнурительного сезона со своей семьей, включая младших братьев:
Расположившись на камнях у Персидского залива, своими огненно-рыжими волосами Саша напоминает красноволосую русалку Ариэль из мультфильма Уолта Диснея. А там, где Русалка, там обязательно должен быть и Дельфин! Хоть они и не пара, но скучно им вместе точно не будет. Что и продемонстрировала Александра в дельфинарии Дубая:
Как же здорово, что у нас есть такие восхитительные красотки, за которыми огромное удовольствие наблюдать не только во время их выступлений на ледовом катке, но и в обычной жизни, в которой, по утверждению Елизаветы Туктамышевой, у них сейчас все очень даже хорошо:
Пожелаем нашим фигуристкам продолжения отличного отдыха и приятных эмоций!
 
Анна ЩербаковаАлена КосторнаяЕлизавета НугумановаАлександра ТрусоваЭтери ТутберидзеЕлизавета ТуктамышеваКубаОАЭМальдивыФигурное катаниеАвторыМнение - Авторы
 
 
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