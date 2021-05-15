https://ria.ru/20210515/figuristki-1732372062.html

Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе

Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе

Уважаемые дамы и господа! РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:00

2021-05-15T08:01

анна щербакова

алена косторная

елизавета нугуманова

александра трусова

этери тутберидзе

елизавета туктамышева

куба

оаэ

мальдивы

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Уважаемые дамы и господа! Наш виртуальный фигурнокатательный самолет, совершив несколько рейсов в города России, в которых проходили этапы Кубка страны по фигурному катанию, посетив шведский Стокгольм и японскую Осаку ради единственных в этом году международных стартов, теперь направляется в сторону морских курортов, где российские фигуристки наслаждаются долгожданным отпуском после непростого сезона.Не забудьте купальники, полотенца, крем от загара и хорошее настроение — нас ждут жаркие страны, белоснежные пляжи, беззаботное веселье и самая лучшая на свете компания!Кто проживает на дне бокала?Первая остановка — великолепные Мальдивы, которые в период пандемии оказались очень востребованными среди российских знаменитостей. Этой весной тут уже раскидывала по всей береговой линии свои фирменные шпагаты Анастасия Волочкова и прямо из рук кормила акул и скатов бесстрашная Яна Рудковская, в то время как Евгений Плющенко и Гном Гномыч снимали маму на камеру с безопасного расстояния.И именно сюда прилетела отдыхать лучшая фигуристка сезона 2020/21 по версии читателей РИА — Елизавета Туктамышева.Наша Императрица появилась на роскошных Мальдивах во всеоружии — с маской, ластами и двумя подружками — идеальное сочетание для отдыха на морском побережье.Но не только изображениями лазурных мальдивских волн и плавающих в них разноцветных рыбок делилась со своими подписчиками в инстаграме Елизавета. За несколько дней пребывания на Мальдивах фигуристка выложила в соцсети целую подборку фото и видео, на которых она периодически оказывается запечатленной с бокалом в руках. Но не спешите переживать за здоровье нашей Императрицы, скорее всего, это обычные фруктовые коктейли, или лимонад "Дюшес", целый ящик которого Лиза предусмотрительно привезла с собой на острова из Санкт-Петербурга. А вот и она сама радостно бежит к нам навстречу, держа в руках очередную сладкую шипучку: Как же здорово видеть Елизавету Туктамышеву в таком прекрасном настроении! Она заслужила этот отдых, этот девичий жизнерадостный отрыв и погружение в настоящий океан курортных приключений. Ведь уже совсем скоро начнется подготовка к будущим соревнованиям — и перед ними нужно не только восстановить силы, но и подойти к важнейшим в карьере стартам с прекрасным настроением. И именно этого мы всей душой желаем нашей фигуристке, которую официально — в пятницу, 14 мая — включили в состав сборной России на следующий олимпийский сезон 2021/22.Танцы в раюСовсем недалеко от Туктамышевой, где-то на соседних островах, проводит свой отпуск после победоносного сезона еще одна представительница сборной России по фигурному катанию, действующая чемпионка мира Анна Щербакова.Похожая на белоснежную лилию, невесомую порхающую птичку, Анна невероятно изящна и свежа на этих фотографиях.Конечно, ей пока еще рано злоупотреблять "Дюшесом" на отдыхе и куролесить в компании удалых подруг, поэтому Аня решила порадовать своих инстаграм-подписчиков тем, что у нее лучше всего получается: зажигательным танцем.Ну что за стройная богиня! Эта талия просто на миллион долларов! В комментариях к данному видео сплошные дифирамбы: "красивая!", "классная!", "бомба!", "шикарно!", "ваууу!", "какой загар!", "просто прелесть!" И с этим невозможно не согласиться — на танец в исполнении Анны можно смотреть просто бесконечно.Злые языки поговаривают: когда Анастасия Волочкова увидела, как танцует на Мальдивах Аня Щербакова, она тут же собрала свои вещи и быстро покинула морской курорт, ведь конкурировать своими шпагатами и парными водными поддержками в соцсетях с пластикой и грацией Анны просто бесполезно.Забавное совпадение — танцевальный номер от Ани не остался незамеченным ее одногруппницей по команде Этери Тутберидзе Аленой Косторной, которая в настоящее время наслаждается пребыванием на Кубе.Алена, ставшая запасной в сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/22, также зажигательно сплясала, как и Аня, передав танцевальный инстаграм-привет своей подружке по "Самбо-70" через половину земного шара.Получается, мы становимся свидетелями зарождения некого танцевально-курортного флешмоба. Что ж, будем с нетерпением ждать от других наших фигуристок продолжения этого заводного хореографического банкета — танцуют все! Hafanana!Кондиционеры не справляются Перемещаемся на нашем фигурнокатательном самолете с райских Мальдив в суперсовременный и очень жаркий Дубай — сейчас в столице Арабских Эмиратов невозможные 37 градусов тепла!Но поднялась температура воздуха там настолько высоко явно не из-за каких-то циклонов и атмосферных явлений — всему виной присутствие в Дубае обворожительной российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. Вы только посмотрите на эти фотографии: Вот где настоящая жара и огонь! У Императрицы Туктамышевой появилась достойная соперница-тезка на трон суперзвезды обложек для мужских журналов. После того как Елизавета Нугуманова начинает принимать солнечные ванны на пляжах Дубая, в городе резко подскакивает потребление электроэнергии — кондиционеры просто не справляются с этой жаркой девичьей красотой!Лиза, как и Алена Косторная, попавшая в резерв сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон, тоже поддержала своих коллег в танцевальном отпускном флешмобе и кокетливо покружилась под светом самого высокого здания в мире — небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае:Дельфин и РусалкаНемного скромнее и более сдержанно проводит свой заслуженный отпуск в том же Дубае наша Русская Ракета — Александра Трусова. Королева Квадов, которую, как и Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых, включили в состав сборной России на олимпийский сезон 2021/22, отдыхает в футуристичном городе-оазисе после изнурительного сезона со своей семьей, включая младших братьев:Расположившись на камнях у Персидского залива, своими огненно-рыжими волосами Саша напоминает красноволосую русалку Ариэль из мультфильма Уолта Диснея. А там, где Русалка, там обязательно должен быть и Дельфин! Хоть они и не пара, но скучно им вместе точно не будет. Что и продемонстрировала Александра в дельфинарии Дубая:Как же здорово, что у нас есть такие восхитительные красотки, за которыми огромное удовольствие наблюдать не только во время их выступлений на ледовом катке, но и в обычной жизни, в которой, по утверждению Елизаветы Туктамышевой, у них сейчас все очень даже хорошо:Пожелаем нашим фигуристкам продолжения отличного отдыха и приятных эмоций!

https://rsport.ria.ru/20210513/tuktamysheva-1732092285.html

https://rsport.ria.ru/20210513/scherbakova-1732215788.html

https://rsport.ria.ru/20200927/kostornaya-1577838751.html

https://rsport.ria.ru/20201216/goncharenko-1589534674.html

куба

оаэ

мальдивы

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

анна щербакова, алена косторная, елизавета нугуманова, александра трусова, этери тутберидзе, елизавета туктамышева, куба, оаэ, мальдивы, фигурное катание, авторы, мнение - авторы