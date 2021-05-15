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В РПЦ раскрыли детали готовящегося документа об экзорцизме
В РПЦ раскрыли детали готовящегося документа об экзорцизме
Готовящийся в Русской православной церкви документ, регламентирующий изгнание бесов, содержит указания на то, что экзорцизмом не могут заниматься миряне, а... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:05
2021-05-15T16:05
2021-05-15T16:05
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Готовящийся в Русской православной церкви документ, регламентирующий изгнание бесов, содержит указания на то, что экзорцизмом не могут заниматься миряне, а проводить его можно только с благословения епархиального архиерея и на безвозмездной основе, об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Он отметил, что в документе рассматриваются богослужебные чины экзорцизма. "Они довольно разные по своему содержанию, и мы даём рекомендации по тому, какие чины здесь могут использоваться", - добавил митрополит Иларион.В апреле митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма для его рассмотрения Межсоборным присутствием.Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся церковной жизни. Его задачей также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.
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религия, россия, русская православная церковь, православие
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Готовящийся в Русской православной церкви документ, регламентирующий изгнание бесов, содержит указания на то, что экзорцизмом не могут заниматься миряне, а проводить его можно только с благословения епархиального архиерея и на безвозмездной основе, об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мы не думаем, что этим могут заниматься миряне, даже если они проучились какое-то время в духовной семинарии. Если священнослужитель, который имеет большой опыт "различения духов", как говорится в Священном Писании, хочет взяться за это дело, то, прежде всего, он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея - об этом говорится в документе. Также в документе говорится о том, что эта деятельность должна быть безвозмездной, он не должен брать за это деньги", - сообщил глава ОВЦС в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что в документе рассматриваются богослужебные чины экзорцизма. "Они довольно разные по своему содержанию, и мы даём рекомендации по тому, какие чины здесь могут использоваться", - добавил митрополит Иларион.
В апреле митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что Комиссия по богословию Русской православной церкви
подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма для его рассмотрения Межсоборным присутствием.
Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся церковной жизни. Его задачей также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.