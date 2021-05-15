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Египет отправил машины скорой к границам с сектором Газа
Египет отправил машины скорой к границам с сектором Газа
Египет отправил десять машин скорой помощи к КПП "Рафах", соединяющему республику с сектором Газа, для транспортировки пострадавших палестинцев в египетские... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T09:52
2021-05-15T09:52
раф
эль-ариш
обострение палестино-израильского конфликта
иерусалим
палестина
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Египет отправил десять машин скорой помощи к КПП "Рафах", соединяющему республику с сектором Газа, для транспортировки пострадавших палестинцев в египетские больницы на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает посольство Палестины в Каире."Посольство Палестины в Египте информирует о прибытии 10 египетских машин скорой помощи для транспортировки пострадавших... и их лечения в египетских больницах", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.Диппредставительство отмечает, что для оказания медицинской помощи власти Египта выделили три больницы в городах Исмаилия, эль-Ариш и Бир эль-Абд.Согласно заявлению, посол Палестины в Египте Дияб аль-Люх поблагодарил египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, минздрав республики за то, что "они открыли двери египетских больниц" для палестинцев.Ранее власти египетской провинции Северный Синай опровергли сообщения ряда СМИ о том, что больницы провинции якобы готовы принимать раненых жителей сектора Газа. Помимо этого, Департамент пограничных переходов сектора Газа в пресс-релизе сообщил, что единственный соединяющий Египет и Газу КПП "Рафах" полностью закрыт с 12 по 16 мая включительно.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.В субботу власти Израиля заявили, что ВВС уничтожили минувшей ночью ракетную установку, из которой был обстрелян Иерусалим.
https://ria.ru/20210514/aktsiya-1732392404.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/prizyv-1732382830.html
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раф, эль-ариш, обострение палестино-израильского конфликта, иерусалим, палестина, в мире

Египет отправил машины скорой к границам с сектором Газа

09:52 15.05.2021
 
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп с территории сектора Газа по Израилю
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Египет отправил десять машин скорой помощи к КПП "Рафах", соединяющему республику с сектором Газа, для транспортировки пострадавших палестинцев в египетские больницы на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает посольство Палестины в Каире.
"Посольство Палестины в Египте информирует о прибытии 10 египетских машин скорой помощи для транспортировки пострадавших... и их лечения в египетских больницах", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.
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Диппредставительство отмечает, что для оказания медицинской помощи власти Египта выделили три больницы в городах Исмаилия, эль-Ариш и Бир эль-Абд.
Согласно заявлению, посол Палестины в Египте Дияб аль-Люх поблагодарил египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, минздрав республики за то, что "они открыли двери египетских больниц" для палестинцев.
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Ранее власти египетской провинции Северный Синай опровергли сообщения ряда СМИ о том, что больницы провинции якобы готовы принимать раненых жителей сектора Газа. Помимо этого, Департамент пограничных переходов сектора Газа в пресс-релизе сообщил, что единственный соединяющий Египет и Газу КПП "Рафах" полностью закрыт с 12 по 16 мая включительно.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.
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