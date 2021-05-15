https://ria.ru/20210515/aspiranty-1732459004.html

Чернышенко рассказал о работе по привлечению аспирантов в науку

Чернышенко рассказал о работе по привлечению аспирантов в науку

Власти России решают вопрос создания системы грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:59

2021-05-15T16:59

2021-05-15T16:59

россия

дмитрий чернышенко

образование - общество

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Власти России решают вопрос создания системы грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее Чернышенко заявил, что правительство России может выдавать наиболее талантливым аспирантам гранты вместо стипендий, это даст возможность молодым ученым сосредоточиться на науке, а не искать подработки, позволит обеспечить результат исследований, средний размер гранта может составить 700 тысяч рублей в год.Кроме того, в настоящее время выполняется поручение президента о запуске программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030", в которой примут участие не менее 100 вузов, в том числе отраслевых - медицинских, транспортных, педагогических, отобранных на конкурсной основе.В конце 2020 года свою работу завершил проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. Новый аналогичный проект будет действовать в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". В основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731912378.html

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россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, общество