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Чернышенко рассказал о работе по привлечению аспирантов в науку
Чернышенко рассказал о работе по привлечению аспирантов в науку
Власти России решают вопрос создания системы грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:59
2021-05-15T16:59
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Власти России решают вопрос создания системы грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее Чернышенко заявил, что правительство России может выдавать наиболее талантливым аспирантам гранты вместо стипендий, это даст возможность молодым ученым сосредоточиться на науке, а не искать подработки, позволит обеспечить результат исследований, средний размер гранта может составить 700 тысяч рублей в год.Кроме того, в настоящее время выполняется поручение президента о запуске программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030", в которой примут участие не менее 100 вузов, в том числе отраслевых - медицинских, транспортных, педагогических, отобранных на конкурсной основе.В конце 2020 года свою работу завершил проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. Новый аналогичный проект будет действовать в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". В основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости.
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россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, общество

Чернышенко рассказал о работе по привлечению аспирантов в науку

16:59 15.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Власти России решают вопрос создания системы грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее Чернышенко заявил, что правительство России может выдавать наиболее талантливым аспирантам гранты вместо стипендий, это даст возможность молодым ученым сосредоточиться на науке, а не искать подработки, позволит обеспечить результат исследований, средний размер гранта может составить 700 тысяч рублей в год.

"Путь в науку - это аспирантура. Сейчас решаем вопрос совершенствования этой системы, переводя ее в формат грантовой поддержки талантливых молодых людей", - говорится в обращении Чернышенко, озвученном на открытии форума "Молодежь и наука".

Кроме того, в настоящее время выполняется поручение президента о запуске программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030", в которой примут участие не менее 100 вузов, в том числе отраслевых - медицинских, транспортных, педагогических, отобранных на конкурсной основе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:41
Власти обновят подходы к финансированию науки, заявил Мишустин
В конце 2020 года свою работу завершил проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров. Новый аналогичный проект будет действовать в рамках программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". В основу программы легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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