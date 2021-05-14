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В Мьянме отпустили задержанного японского журналиста
В Мьянме отпустили задержанного японского журналиста
Задержанный в Мьянме в апреле японский журналист Юки Китадзуми отпущен, идет подготовка к его возвращению на родину, сообщил министр иностранных дел Японии... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:46
2021-05-14T06:46
мьянма
япония
в мире
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ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Задержанный в Мьянме в апреле японский журналист Юки Китадзуми отпущен, идет подготовка к его возвращению на родину, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.Китадзуми задержали в Янгоне по подозрению в распространении ложной информации и поместили в тюрьму, где содержатся многие политические заключенные. Китадзуми ранее работал в деловой газете "Никкэй", а затем стал фрилансером. Известно, что его уже задерживали в этом году во время освещения протестов против военного правительства Мьянмы, но затем отпустили.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда "Национальной лиги за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать.Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, с момента прихода к власти военных в столкновениях погибли более 700 человек. Также были задержаны более 3 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/myanma-1731441504.html
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мьянма, япония, в мире

В Мьянме отпустили задержанного японского журналиста

06:46 14.05.2021
 
© Pixabay / Gero BirkenmaierМьянма
Мьянма - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Pixabay / Gero Birkenmaier
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Задержанный в Мьянме в апреле японский журналист Юки Китадзуми отпущен, идет подготовка к его возвращению на родину, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"По различным каналам мы вели работу с (властями) Мьянмы о скорейшем освобождении. В результате этого с него было снято обвинение и объявлено о его освобождении. Сейчас посольство Японии в Мьянме готовит его возвращение, собирает вещи в квартире. Самое ранее уже в течение сегодняшнего дня он вернется на родину", - сказал министр на заседании парламентского комитета по международным делам.
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Китадзуми задержали в Янгоне по подозрению в распространении ложной информации и поместили в тюрьму, где содержатся многие политические заключенные. Китадзуми ранее работал в деловой газете "Никкэй", а затем стал фрилансером. Известно, что его уже задерживали в этом году во время освещения протестов против военного правительства Мьянмы, но затем отпустили.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда "Национальной лиги за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать.
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Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, с момента прихода к власти военных в столкновениях погибли более 700 человек. Также были задержаны более 3 тысяч человек.
 
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