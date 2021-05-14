https://ria.ru/20210514/zhertvy-1732230943.html

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109

Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 109, пострадали более 600 человек, сообщает министерство... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:42

2021-05-14T00:42

2021-05-14T00:42

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 109, пострадали более 600 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава."По состоянию на 0:10 пятницы по местному времени погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин", - сообщил минздрав Палестины.Число раненых достигло 621 человека.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, израиль, в мире