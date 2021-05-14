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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:57
2021-05-14T09:57
2021-05-14T09:57
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
северная суматра
индонезия
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 06.33 по времени UTC (09.33 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 299 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра, очаг залегал на глубине 12 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), северная суматра, индонезия, в мире