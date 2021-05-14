https://ria.ru/20210514/zemletryasenie-1732253342.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:57

2021-05-14T09:57

2021-05-14T09:57

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

северная суматра

индонезия

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 06.33 по времени UTC (09.33 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 299 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра, очаг залегал на глубине 12 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210425/podlodka-1729847330.html

северная суматра

индонезия

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2021

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), северная суматра, индонезия, в мире