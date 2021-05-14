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Опубликовано видео задержания сына бывшего главы Мордовии
Опубликовано видео задержания сына бывшего главы Мордовии
Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором запечатлен момент задержания в аэропорту Шереметьево экс-зампреда правительства Мордовии Алексея... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:38
2021-05-14T13:50
республика мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
самарская область
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором запечатлен момент задержания в аэропорту Шереметьево экс-зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушкина.На кадрах видно, как сотрудник полиции и двое людей в штатском направляются к находящемуся у стойки регистрации мужчине, после чего недолго беседуют и уходят вместе с ним.Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина Алексея сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. СК подтвердил эту информацию.Меркушкина подозревают в даче взятки. По данным следствия, в 2015 году он, будучи фактическим акционером банка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером передал семь миллионов рублей управляющему отделением Национального банка по Мордовии за отзыв предписания, выданного по итогам проверки. Из-за выявленных нарушений кредитную организацию могли лишить лицензии.
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Кадры задержания Алексея Меркушкина при попытке покинуть страну
Сына бывшего главы Мордовии Алексея Меркушкина задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки. Как считают следователи, бывший зампред правительства Мордовии дал взятку начальнику отделения Банка России в размере 7 млн рублей, чтобы Мордовпромстройбанк не лишился лицензии. Сам подозреваемый является фактическим акционером Мордовпромстройбанка, уточнили в СК. "Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии", — говорится в сообщении ведомства. Отец Алексея Николай Меркушкин покинул пост главы региона в сентябре 2017 года с формулировкой "по собственному желанию"
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республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, самарская область, шереметьево (аэропорт), происшествия

Опубликовано видео задержания сына бывшего главы Мордовии

10:38 14.05.2021 (обновлено: 13:50 14.05.2021)
 
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором запечатлен момент задержания в аэропорту Шереметьево экс-зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушкина.
На кадрах видно, как сотрудник полиции и двое людей в штатском направляются к находящемуся у стойки регистрации мужчине, после чего недолго беседуют и уходят вместе с ним.
Ранее о задержании сына бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина Алексея сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. СК подтвердил эту информацию.
Меркушкина подозревают в даче взятки. По данным следствия, в 2015 году он, будучи фактическим акционером банка, вместе с председателем совета директоров и еще одним акционером передал семь миллионов рублей управляющему отделением Национального банка по Мордовии за отзыв предписания, выданного по итогам проверки. Из-за выявленных нарушений кредитную организацию могли лишить лицензии.
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Республика МордовияСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр ХинштейнСамарская областьШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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