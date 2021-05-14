https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html

В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь

В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь

Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:14

2021-05-14T05:14

2021-05-14T13:49

химки

происшествия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа".По подозрению в совершении преступления патрульно-постовой службой был задержан 32-летний местный житель. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.Возбуждено дело о вандализме. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210429/delo-1730490758.html

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химки, происшествия