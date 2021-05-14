Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html
В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь
В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь
Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T05:14
2021-05-14T13:49
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа".По подозрению в совершении преступления патрульно-постовой службой был задержан 32-летний местный житель. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.Возбуждено дело о вандализме. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210429/delo-1730490758.html
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химки, происшествия

В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь

05:14 14.05.2021 (обновлено: 13:49 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В дежурную часть УМВД по городскому округу Химки поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный ему мужчина, находясь возле обелиска "Отстоявшим Отчизну", бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления патрульно-постовой службой был задержан 32-летний местный житель. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено дело о вандализме. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 14:33
В Якутске завели дело после сообщений о вандалах, потушивших Вечный огонь
 
ХимкиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния