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В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь
В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь
Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T05:14
2021-05-14T05:14
2021-05-14T13:49
химки
происшествия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция задержала жителя подмосковных Химок, бросившего телевизор в Вечный огонь, он был в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа".По подозрению в совершении преступления патрульно-постовой службой был задержан 32-летний местный житель. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.Возбуждено дело о вандализме. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210429/delo-1730490758.html
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химки, происшествия