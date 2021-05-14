https://ria.ru/20210514/yakutsk-1732241890.html

В Якутске пациентка медцентра избила врача за просьбу дождаться очереди

В Якутске пациентка медцентра избила врача за просьбу дождаться очереди

В Якутске пациентка медицинского центра избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T07:57

2021-05-14T07:57

2021-05-14T13:07

здоровье - общество

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 14 мая — РИА Новости. В Якутске пациентка медицинского центра избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.Инцидент произошел в четверг. Как рассказала главврач Центра охраны здоровья семьи и репродукции Римма Яковлева, агрессивная женщина потребовала у медика направление на анализы."В тот момент в кабинете находились другая пациентка и студентка-практикантка, а акушерка вышла отнести карточки пациентов. Врач попросила <…> подождать, пока она закончит работать с пациенткой, или обратиться к старшей акушерке, которая находится на пятом этаже", — объяснила она. В ответ на это женщина начала ругаться матом, а затем ударила гинеколога картой в лицо и органайзером для канцелярских принадлежностей по голове. Медика увезли на машине скорой помощи, сейчас она на больничном. Побои зафиксировали."Врачом подано заявление на нападавшую, уверены, что следствие разберется в данной ситуации", — отметили в пресс-службе. По данным Минздрава, пациентку готовили к процедуре ЭКО.Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова заявила, что профсоюзное сообщество выступает за ужесточение наказания за нападения на медиков."Врач подала заявление в правоохранительные органы, и будет возбуждено уголовное дело, реском профсоюза работников здравоохранения готов оказать ей помощь и оплатить услуги адвоката", — рассказала она.В МВД по Якутии сообщили РИА Новости, что начали проверку по инциденту.

https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html

https://ria.ru/20191120/1561153825.html

https://ria.ru/20200217/1564866727.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, якутск, происшествия