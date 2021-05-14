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В Якутске пациентка медцентра избила врача за просьбу дождаться очереди
В Якутске пациентка медцентра избила врача за просьбу дождаться очереди
В Якутске пациентка медицинского центра избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:57
2021-05-14T13:07
здоровье - общество
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 14 мая — РИА Новости. В Якутске пациентка медицинского центра избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.Инцидент произошел в четверг. Как рассказала главврач Центра охраны здоровья семьи и репродукции Римма Яковлева, агрессивная женщина потребовала у медика направление на анализы."В тот момент в кабинете находились другая пациентка и студентка-практикантка, а акушерка вышла отнести карточки пациентов. Врач попросила &lt;…&gt; подождать, пока она закончит работать с пациенткой, или обратиться к старшей акушерке, которая находится на пятом этаже", — объяснила она. В ответ на это женщина начала ругаться матом, а затем ударила гинеколога картой в лицо и органайзером для канцелярских принадлежностей по голове. Медика увезли на машине скорой помощи, сейчас она на больничном. Побои зафиксировали."Врачом подано заявление на нападавшую, уверены, что следствие разберется в данной ситуации", — отметили в пресс-службе. По данным Минздрава, пациентку готовили к процедуре ЭКО.Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова заявила, что профсоюзное сообщество выступает за ужесточение наказания за нападения на медиков."Врач подала заявление в правоохранительные органы, и будет возбуждено уголовное дело, реском профсоюза работников здравоохранения готов оказать ей помощь и оплатить услуги адвоката", — рассказала она.В МВД по Якутии сообщили РИА Новости, что начали проверку по инциденту.
https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html
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здоровье - общество, якутск, происшествия

В Якутске пациентка медцентра избила врача за просьбу дождаться очереди

07:57 14.05.2021 (обновлено: 13:07 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 14 мая — РИА Новости. В Якутске пациентка медицинского центра избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Инцидент произошел в четверг. Как рассказала главврач Центра охраны здоровья семьи и репродукции Римма Яковлева, агрессивная женщина потребовала у медика направление на анализы.
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"В тот момент в кабинете находились другая пациентка и студентка-практикантка, а акушерка вышла отнести карточки пациентов. Врач попросила <…> подождать, пока она закончит работать с пациенткой, или обратиться к старшей акушерке, которая находится на пятом этаже", — объяснила она.
В ответ на это женщина начала ругаться матом, а затем ударила гинеколога картой в лицо и органайзером для канцелярских принадлежностей по голове. Медика увезли на машине скорой помощи, сейчас она на больничном. Побои зафиксировали.
"Врачом подано заявление на нападавшую, уверены, что следствие разберется в данной ситуации", — отметили в пресс-службе.
По данным Минздрава, пациентку готовили к процедуре ЭКО.
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Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова заявила, что профсоюзное сообщество выступает за ужесточение наказания за нападения на медиков.
"Врач подала заявление в правоохранительные органы, и будет возбуждено уголовное дело, реском профсоюза работников здравоохранения готов оказать ей помощь и оплатить услуги адвоката", — рассказала она.
В МВД по Якутии сообщили РИА Новости, что начали проверку по инциденту.
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