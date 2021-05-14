https://ria.ru/20210514/vzyatka-1732237545.html

Экс-мэра сахалинского города осудили на восемь лет за взятку

Экс-мэра сахалинского города осудили на восемь лет за взятку

Бывший мэр сахалинского города Корсаков Александр Рудаков осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку, приговор вступил в законную силу, сообщает в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:10

2021-05-14T05:10

2021-05-14T05:10

корсаков

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Бывший мэр сахалинского города Корсаков Александр Рудаков осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку, приговор вступил в законную силу, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Сахалинской области."Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего мэра Корсакова… Судом Александру Рудакову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре, отметив, что он также лишен права занимать должности в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления в течение пяти лет.Приговор бывшему чиновнику Корсаковский городской суд вынес в январе прошлого года. Рудаков признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).По данным правоохранителей, Рудаков получил от местного предпринимателя 500 тысяч рублей, являющихся частью взятки в общей сумме 7 миллионов рублей, за общее покровительство и содействие при заключении и исполнении гражданских договоров с администрацией Корсаковского городского округа и подведомственными ей учреждениями."Осужденный вину в совершении преступления не признал, указав о провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов… Не согласившись с приговором суда, защита Рудакова направила в Сахалинский областной суд жалобу. Суд апелляционной инстанции изменил приговор в части дополнительного наказания… в остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - рассказали в прокуратуре, отметив, что осужденный был взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20210513/koloniya-1732130589.html

https://ria.ru/20210513/proisshestviya-1732120748.html

корсаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корсаков, происшествия