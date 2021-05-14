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В США нашли подкинувших свиную голову в дом свидетеля на процессе Шовина
В США нашли подкинувших свиную голову в дом свидетеля на процессе Шовина
Полиция арестовала трех женщин, которые подкинули свиную голову в дом, где проживал свидетель защиты экс-полицейского Дерека Шовина, фигуранта резонансного... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T04:37
2021-05-14T04:37
джордж флойд
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Полиция арестовала трех женщин, которые подкинули свиную голову в дом, где проживал свидетель защиты экс-полицейского Дерека Шовина, фигуранта резонансного процесса по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда.Инцидент произошел в середине апреля в городе Санта-Роза в штате Калифорния - злоумышленники облили фасад свиной кровью и оставили на крыльце голову животного. Ранее в доме проживал бывший коллега Шовина Барри Брод. По мнению полицейских, акт вандализма был адресован именно Броду, хотя он переехал несколько лет назад.Согласно полиции Санта-Розы, все три женщины в возрасте 20, 34 и 35 лет соответственно – местные жительницы. "В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены дополнительные улики, и они были заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.Женщинам предъявлены обвинения в вандализме. Отмечается, что стоимость клининговых услуг, потребовавшихся для устранения последствий их выходки, составляет несколько тысяч долларов.Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.
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джордж флойд, сша, в мире

В США нашли подкинувших свиную голову в дом свидетеля на процессе Шовина

04:37 14.05.2021
 
© REUTERS / Pool Экс-полицейского Дерека Шовина выводят после заседания суда по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейского Дерека Шовина выводят после заседания суда по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Pool
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Полиция арестовала трех женщин, которые подкинули свиную голову в дом, где проживал свидетель защиты экс-полицейского Дерека Шовина, фигуранта резонансного процесса по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда.
Инцидент произошел в середине апреля в городе Санта-Роза в штате Калифорния - злоумышленники облили фасад свиной кровью и оставили на крыльце голову животного. Ранее в доме проживал бывший коллега Шовина Барри Брод. По мнению полицейских, акт вандализма был адресован именно Броду, хотя он переехал несколько лет назад.
Согласно полиции Санта-Розы, все три женщины в возрасте 20, 34 и 35 лет соответственно – местные жительницы. "В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены дополнительные улики, и они были заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.
Женщинам предъявлены обвинения в вандализме. Отмечается, что стоимость клининговых услуг, потребовавшихся для устранения последствий их выходки, составляет несколько тысяч долларов.
Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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