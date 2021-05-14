https://ria.ru/20210514/vaktsnatsiya-1732317556.html
Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Порядка 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:42
2021-05-14T14:42
2021-05-14T14:54
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.Сообщается, что 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса
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