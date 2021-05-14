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https://ria.ru/20210514/vaktsnatsiya-1732317556.html
Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Порядка 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:42
2021-05-14T14:54
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
вакцинация
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.Сообщается, что 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса
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Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

14:42 14.05.2021 (обновлено: 14:54 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцинация от СOVID-19 в ТЦ "Океания"
Вакцинация от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса, сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Сообщается, что 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Пользуясь случаем хочу еще раз пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и сейчас - в парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье.

Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
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