https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732290680.html

В Совфеде предложили мотивировать людей сделать прививку от коронавируса

В Совфеде предложили мотивировать людей сделать прививку от коронавируса

Нужно мотивировать людей к вакцинации, средства защиты можно предоставлять гражданам через социальные службы, считает первый замглавы социального комитета... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:55

2021-05-14T12:55

2021-05-14T12:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

валерий рязанский

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нужно мотивировать людей к вакцинации, средства защиты можно предоставлять гражданам через социальные службы, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее в Госдуме предложили предусмотреть пособия для покупки масок и перчаток не только пенсионерам, но и волонтерам и священникам."Я за то, чтобы смотивировать граждан с точки зрения прививочной кампании", - сказал политик РИА Новости в пятницу.Рязанский высказался против выделения гражданам денежных средств, отметив, что за счет федерального бюджета, средств ПФР можно предоставлять пожилым гражданам средства защиты через социальные службы. "Денег на это потребуется не так много, может быть, и сэкономленные средства пенсионной системы", - сказал законодатель.Он напомнил, что эксперты говорят о третьей волне коронавируса, и расходы на средства безопасности - маски, перчатки, антисептики - еще предстоят. "Можно было бы обеспечить нуждающихся граждан этими необходимыми средствами на ближайшие полгода-год", - полагает он.

https://ria.ru/20210512/ufa-1731920944.html

https://ria.ru/20210119/moskva-1593678182.html

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