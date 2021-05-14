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https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732313468.html
Эрдоган заявил, что Турция не будет мириться с агрессией Израиля
Эрдоган заявил, что Турция не будет мириться с агрессией Израиля
Турция поддержит действия палестинцев в Иерусалиме так же решительно, как "борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель Нагорного Карабаха", заявил РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:24
2021-05-14T16:44
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
турция
в мире
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Турция поддержит действия палестинцев в Иерусалиме так же решительно, как "борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель Нагорного Карабаха", заявил президент республики Тайип Эрдоган.Эрдоган подчеркнул, что конфликт не урегулировать без участия ООН. Он также заявил, что уже провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран.По его словам, Турция не смирится с "агрессией Израиля", даже если "весь мир закроет на это глаза".Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
https://ria.ru/20210514/izrail-1732308768.html
https://ria.ru/20210514/khamas-1732258297.html
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Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну.
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, турция, в мире

Эрдоган заявил, что Турция не будет мириться с агрессией Израиля

14:24 14.05.2021 (обновлено: 16:44 14.05.2021)
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Турция поддержит действия палестинцев в Иерусалиме так же решительно, как "борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель Нагорного Карабаха", заявил президент республики Тайип Эрдоган.

"Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Они перешли все границы. <...> Остановить их — долг чести человечества", — сказал турецкий лидер в телеобращении, связанном с началом Ураза-байрама.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт не урегулировать без участия ООН. Он также заявил, что уже провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран.
По его словам, Турция не смирится с "агрессией Израиля", даже если "весь мир закроет на это глаза".
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 14:09
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан.
Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.
Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.
Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов
© REUTERS / Mohammed Salem

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
1 из 14

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
2 из 14

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / QUSAY DAWUD

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

Палестинские медики на месте разрушенного дома в Газе
3 из 14

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

© AFP 2021 / QUSAY DAWUD
© REUTERS / Mohammed Salem

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
4 из 14

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Израильский авиаудар по Газе.

Израильский авиаудар по Газе
5 из 14

Израильский авиаудар по Газе.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

Палестинский юноша, бежавший из своего дома из-за израильских воздушных и артиллерийских ударов, несет вещи в убежище
6 из 14

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
7 из 14

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

Последствия израильских воздушных ударов в Газе
8 из 14

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
9 из 14

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
10 из 14

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

Женщина с ребенком бежит из своего дома во время израильских воздушных ударов по Газе
11 из 14

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
12 из 14

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
13 из 14

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
14 из 14

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
1 из 14

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

© REUTERS / Mohammed Salem
2 из 14

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

© REUTERS / Mohammed Salem
3 из 14

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

© AFP 2021 / QUSAY DAWUD
4 из 14

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

© REUTERS / Mohammed Salem
5 из 14

Израильский авиаудар по Газе.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
6 из 14

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

© REUTERS / Mohammed Salem
7 из 14

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

© REUTERS / Mohammed Salem
8 из 14

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

© REUTERS / Mohammed Salem
9 из 14

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

© REUTERS / Mohammed Salem
10 из 14

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

© REUTERS / Suhaib Salem
11 из 14

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

© REUTERS / Mohammed Salem
12 из 14

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

© REUTERS / Suhaib Salem
13 из 14

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

© REUTERS / Mohammed Salem
14 из 14

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.
После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.
Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 10:34
Военное крыло ХАМАС атаковало химзавод на границе с сектором Газа
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИерусалимТурцияВ мире
 
 
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