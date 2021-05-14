https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732313468.html

Эрдоган заявил, что Турция не будет мириться с агрессией Израиля

Эрдоган заявил, что Турция не будет мириться с агрессией Израиля

Турция поддержит действия палестинцев в Иерусалиме так же решительно, как "борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель Нагорного Карабаха", заявил РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:24

2021-05-14T14:24

2021-05-14T16:44

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

турция

в мире

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АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Турция поддержит действия палестинцев в Иерусалиме так же решительно, как "борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель Нагорного Карабаха", заявил президент республики Тайип Эрдоган.Эрдоган подчеркнул, что конфликт не урегулировать без участия ООН. Он также заявил, что уже провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран.По его словам, Турция не смирится с "агрессией Израиля", даже если "весь мир закроет на это глаза".Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.

https://ria.ru/20210514/izrail-1732308768.html

https://ria.ru/20210514/khamas-1732258297.html

израиль

иерусалим

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну. 2021-05-14T14:24 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, турция, в мире