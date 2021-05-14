https://ria.ru/20210514/soveschanie-1732288554.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:47

2021-05-14T12:47

2021-05-14T12:47

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у президента день рабочих встреч, и будет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210513/mid-1732165738.html

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2021

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совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, безопасность