https://ria.ru/20210514/sotsreklama-1732301470.html

Минцифры создаст совет по соцрекламе в интернете

Минцифры создаст совет по соцрекламе в интернете

Минцифры России создаст совет по вопросам распространения социальной рекламы в интернете, для которой теперь установлена минимальная квота в 5%. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:39

2021-05-14T13:39

2021-05-14T13:39

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минцифры России создаст совет по вопросам распространения социальной рекламы в интернете, для которой теперь установлена минимальная квота в 5%.Закон о такой квоте был принят и подписан президентом в апреле. Он предусматривает выбор правительством РФ до 1 июля текущего года некоммерческой организации, которая станет оператором соцрекламы и будет организовывать ее распространение в сети. Бесплатное размещение такого контента в пределах квоты будет обязательным для рекламораспространителей и операторов рекламных систем, интернет-ресурсы которых посещают и просматривают более 100 тысяч пользователей из России в сутки.Минцифры в пятницу опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект своего приказа, в котором говорится: "Утвердить прилагаемый порядок образования и деятельности совета по вопросам распространения социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети интернет".В настоящий момент функции по регулированию соцрекламы в интернете ни на кого не возложены."В задачи совета войдут: обсуждение способов, форм и средств распространения соцрекламы в интернете, подготовка методических материалов и рекомендаций, а также иные вопросы, связанные с распространением социальной рекламы в интернете", - пояснили в пресс-службе министерства.Там добавили, что состав совета будет утверждать Минцифры, в него войдут представители этого министерства, ФАС, некоммерческие организации, операторы социальной рекламы, рекламораспространители и операторы рекламных систем.

https://ria.ru/20210512/startapy-1731924487.html

https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, общество