https://ria.ru/20210514/sotsreklama-1732301470.html
Минцифры создаст совет по соцрекламе в интернете
Минцифры создаст совет по соцрекламе в интернете
Минцифры России создаст совет по вопросам распространения социальной рекламы в интернете, для которой теперь установлена минимальная квота в 5%. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:39
2021-05-14T13:39
2021-05-14T13:39
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минцифры России создаст совет по вопросам распространения социальной рекламы в интернете, для которой теперь установлена минимальная квота в 5%.Закон о такой квоте был принят и подписан президентом в апреле. Он предусматривает выбор правительством РФ до 1 июля текущего года некоммерческой организации, которая станет оператором соцрекламы и будет организовывать ее распространение в сети. Бесплатное размещение такого контента в пределах квоты будет обязательным для рекламораспространителей и операторов рекламных систем, интернет-ресурсы которых посещают и просматривают более 100 тысяч пользователей из России в сутки.Минцифры в пятницу опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект своего приказа, в котором говорится: "Утвердить прилагаемый порядок образования и деятельности совета по вопросам распространения социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети интернет".В настоящий момент функции по регулированию соцрекламы в интернете ни на кого не возложены."В задачи совета войдут: обсуждение способов, форм и средств распространения соцрекламы в интернете, подготовка методических материалов и рекомендаций, а также иные вопросы, связанные с распространением социальной рекламы в интернете", - пояснили в пресс-службе министерства.Там добавили, что состав совета будет утверждать Минцифры, в него войдут представители этого министерства, ФАС, некоммерческие организации, операторы социальной рекламы, рекламораспространители и операторы рекламных систем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, общество
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минцифры России
создаст совет по вопросам распространения социальной рекламы в интернете, для которой теперь установлена минимальная квота в 5%.
Закон о такой квоте был принят и подписан президентом в апреле. Он предусматривает выбор правительством РФ до 1 июля текущего года некоммерческой организации, которая станет оператором соцрекламы и будет организовывать ее распространение в сети. Бесплатное размещение такого контента в пределах квоты будет обязательным для рекламораспространителей и операторов рекламных систем, интернет-ресурсы которых посещают и просматривают более 100 тысяч пользователей из России в сутки.
Минцифры в пятницу опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект своего приказа, в котором говорится: "Утвердить прилагаемый порядок образования и деятельности совета по вопросам распространения социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети интернет".
В настоящий момент функции по регулированию соцрекламы в интернете ни на кого не возложены.
"В задачи совета войдут: обсуждение способов, форм и средств распространения соцрекламы в интернете, подготовка методических материалов и рекомендаций, а также иные вопросы, связанные с распространением социальной рекламы в интернете", - пояснили в пресс-службе министерства.
Там добавили, что состав совета будет утверждать Минцифры, в него войдут представители этого министерства, ФАС
, некоммерческие организации, операторы социальной рекламы, рекламораспространители и операторы рекламных систем.