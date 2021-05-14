https://ria.ru/20210514/shabbat-1732358126.html

Раввин рассказал, когда в Израиле можно не соблюдать шаббат

Раввин рассказал, когда в Израиле можно не соблюдать шаббат

Заповеди шаббата можно нарушить ради спасения человеческой жизни, в частности во время нынешней ситуации с обстрелами из сектора Газа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:42

2021-05-14T17:42

2021-05-14T17:42

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Заповеди шаббата можно нарушить ради спасения человеческой жизни, в частности во время нынешней ситуации с обстрелами из сектора Газа, рассказал РИА Новости раввин Элияху Гладштейн."Заповедь, как о соблюдении шаббата, так и еврейских праздников, сформулирована во множеством числе - соблюдать не шаббат, а шаббаты. Если есть опасность для жизни, прерывают заповедь соблюдения шаббата или праздника, чтобы в дальнейшем человек мог соблюдать другие шаббаты. Опасность для жизни - "пикуах нефеш" - перебивает даже заповедь соблюдать шаббат", - сказал Гладштейн.В частности, по словам раввина, если человек получил ранение, он должен немедленно обратиться к тому, кто может оказать ему медицинскую помощь. "Звонить по телефону (что в обычное время запрещено в шаббат - ред.) он не только может, но и должен, а если он этого не делает из-за опасения нарушения шаббата, то он злостный нарушитель", - сказал Гладштейн.Раввин также сказал, что ситуация на данный момент не столь опасная, чтобы не идти в синагогу, но как только раздастся сигнал тревоги, человек должен прервать молитву и спуститься в убежище, которые есть также и в зданиях существенного количества синагог. Кроме того, как рассказал Гладштейн, во время вспышек пандемии коронавируса, когда собираться в синагогах было запрещено, во многих домах возникли импровизированные синагоги внутри бомбоубежищ, расположенных в подвалах домов."Совсем недавно были сняты ограничения из-за эпидемии коронавируса, а в силу этих ограничений люди привыкли солиться недалеко от дома, в импровизированных синагогах, которые часто были как раз в бомбоубежищах. Поэтому по сути ничего не изменилось, так как наш народ за год научился молиться в синагоге-бомбоубежище. Как говорится, сняли маску - надели каску", - сказал раввин.Кроме того, с вечера воскресенья до вечера понедельника иудеи будут праздновать Шавуот, к нему вышеназванные меры также относятся. Традиционно в Шавуот синагоги украшают зеленью, едят молочную пищу и всю ночь учатся, что также можно сделать в бомбоубежище. "Принято украшать синагогу, так в этом случае можно украшать бомбоубежище. Принято учить Тору всю ночь, не смыкая глаз, а на рассвете молиться, так тут вообще все логистические вопросы решены", - сказал Гладштейн.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли семь мирных жителей и один израильский военный. Около 1 800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 119 человек.

https://ria.ru/20210512/sinagoga-1732028936.html

https://ria.ru/20210514/rakety-1732234721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, исламский джихад, здоровье - общество, хамас, израиль, в мире