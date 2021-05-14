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https://ria.ru/20210514/rost-1732318310.html
Ситуация с COVID-19 стабильная, но есть небольшой рост, заявил Собянин
Ситуация с COVID-19 стабильная, но есть небольшой рост, заявил Собянин
Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:43
2021-05-14T15:07
общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой", - сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Ситуация с COVID-19 стабильная, но есть небольшой рост, заявил Собянин

14:43 14.05.2021 (обновлено: 15:07 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой", - сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".
Вакцинация от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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