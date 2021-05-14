https://ria.ru/20210514/rost-1732318310.html

Ситуация с COVID-19 стабильная, но есть небольшой рост, заявил Собянин

Ситуация с COVID-19 стабильная, но есть небольшой рост, заявил Собянин

Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:43

2021-05-14T14:43

2021-05-14T15:07

общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой", - сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20210514/vaktsnatsiya-1732317556.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва