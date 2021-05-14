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Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из резиденции президента
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из резиденции президента
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала у президента страны Владимира Зеленского выселиться из государственной... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:35
2021-05-14T22:35
партия "слуга народа"
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
киевская область
лондон
италия
украина
в мире
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КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала у президента страны Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции, сообщается на сайте политсилы.Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко."Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как (герой сериала "Слуга народа" - ред.) Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим", - говорится в сообщении.В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета."Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых - в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед - а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому "Европейская солидарность" поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях - законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе", - говорится в заявлении.В политсиле также подчеркнули, что Порошенко - единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
https://ria.ru/20210331/zelenskiy-1603683075.html
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партия "слуга народа", европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, киевская область, лондон, италия, украина, в мире

Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из резиденции президента

22:35 14.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала у президента страны Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции, сообщается на сайте политсилы.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
"Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как (герой сериала "Слуга народа" - ред.) Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим", - говорится в сообщении.
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
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"Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых - в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед - а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому "Европейская солидарность" поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях - законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе", - говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко - единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
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Партия "Слуга народа"Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевская областьЛондонИталияУкраинаВ мире
 
 
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