Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из резиденции президента
КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала у президента страны Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции, сообщается на сайте политсилы.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
"Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как (герой сериала "Слуга народа" - ред.) Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим", - говорится в сообщении.
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
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"Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых - в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед - а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому "Европейская солидарность" поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях - законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе", - говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко - единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.