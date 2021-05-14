https://ria.ru/20210514/restavratsiya-1732340199.html
Реставрация храма Александра Невского в Челябинске завершится в 2023 году
Реставрация храма Александра Невского в Челябинске завершится в 2023 году
Реставрация храма Александра Невского в Челябинске, в ходе которой в 2020 году были обнаружены уникальные фрески в стилистике "Васнецовской школы", завершится в РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:33
2021-05-14T16:33
2021-05-14T16:33
челябинская область
россия
алексей текслер
челябинск
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Реставрация храма Александра Невского в Челябинске, в ходе которой в 2020 году были обнаружены уникальные фрески в стилистике "Васнецовской школы", завершится в 2023 году, все росписи будут восстановлены, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер, ознакомившись с ходом реставрации.Ранее сообщалось, что во время реконструкции под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике "Васнецовской школы" хорошо сохранилась."В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам. Я на этом объекте уже не первый раз, мы все очень внимательно посмотрели, проговорили, как идет ход работ. Уже в следующем году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Он отметил, что будет следить за ходом реконструкции.По словам настоятеля храма протоиерея Бориса Криворогова, работы должны завершиться в декабре следующего года, "если не будет увеличения сроков", что возможно из-за запущенного состояния храма и сложности работ."Поэтому качество должно быть на высочайшем уровне. Мы пытаемся воссоздать образ, который здесь заложен, а это уникальные росписи Васнецова, и в дальнейшем храм будет расписан в этой стилистике. Питерская академия художеств разрабатывает внутреннюю реставрацию росписи… Также заново будут разработаны полы, иконостас", - сказал он журналистам.Настоятель добавил, что очень надеется получить "образец русского церковного искусства" начала 20 века. По его мнению, "на всем Урале такого храма нет".Как уточнил руководитель проекта АО "Ренессанс-Реставрация" Максим Чернов, в настоящее время идут монтажно-строительные работы. "Мы 11 материалов исследуем на свойства, чтобы понять, какой материал применить для штукатурных работ, потому что потом последует отделочные работы, а это один раз и надолго… Сделаем так, чтобы живопись и финальная отделка выглядела качественно. Сейчас мы в процессе, нанесли штукатурную смесь, она должна отстояться две недели, потом вызываем авторский надзор из Петербурга. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных систем", - рассказал Чернов губернатору.По его данным, в работе будут использоваться не только импортные материалы, но и местные, в частности гранит, кирпич (у кирпича специальный размер и повышенные требования по качеству, он весит 6 килограмм).Финансирование на реставрацию выделено из федерального бюджета, заказчиком является министерство культуры РФ, а работы ведет компания из Санкт-Петербурга АО "Ренессанс-Реставрация".Пресс-служба напоминает, что у храма большая история – его строительство началось в 1907 году, автором проекта стал зодчий с мировым именем Александр Померанцев. 22 июня 1907 года на месте Александровской часовни состоялась церемония закладки храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Строительство церкви завершили к декабрю 1911 года. До 2013 года в храме размещался зал камерной и органной музыки, в декабре 2013 года орган был демонтирован. Здание является объектом культурного наследия Челябинской области.
https://ria.ru/20210514/chelyabinsk-1732268573.html
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россия, алексей текслер, челябинск, челябинская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости.
Реставрация храма Александра Невского
в Челябинске
, в ходе которой в 2020 году были обнаружены уникальные фрески в стилистике "Васнецовской школы", завершится в 2023 году, все росписи будут восстановлены, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер
, ознакомившись с ходом реставрации.
Ранее сообщалось, что во время реконструкции под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике "Васнецовской школы" хорошо сохранилась.
"В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам. Я на этом объекте уже не первый раз, мы все очень внимательно посмотрели, проговорили, как идет ход работ. Уже в следующем году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Он отметил, что будет следить за ходом реконструкции.
По словам настоятеля храма протоиерея Бориса Криворогова, работы должны завершиться в декабре следующего года, "если не будет увеличения сроков", что возможно из-за запущенного состояния храма и сложности работ.
"Поэтому качество должно быть на высочайшем уровне. Мы пытаемся воссоздать образ, который здесь заложен, а это уникальные росписи Васнецова, и в дальнейшем храм будет расписан в этой стилистике. Питерская академия художеств разрабатывает внутреннюю реставрацию росписи… Также заново будут разработаны полы, иконостас", - сказал он журналистам.
Настоятель добавил, что очень надеется получить "образец русского церковного искусства" начала 20 века. По его мнению, "на всем Урале такого храма нет".
Как уточнил руководитель проекта АО "Ренессанс-Реставрация" Максим Чернов, в настоящее время идут монтажно-строительные работы. "Мы 11 материалов исследуем на свойства, чтобы понять, какой материал применить для штукатурных работ, потому что потом последует отделочные работы, а это один раз и надолго… Сделаем так, чтобы живопись и финальная отделка выглядела качественно. Сейчас мы в процессе, нанесли штукатурную смесь, она должна отстояться две недели, потом вызываем авторский надзор из Петербурга. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных систем", - рассказал Чернов губернатору.
По его данным, в работе будут использоваться не только импортные материалы, но и местные, в частности гранит, кирпич (у кирпича специальный размер и повышенные требования по качеству, он весит 6 килограмм).
Финансирование на реставрацию выделено из федерального бюджета, заказчиком является министерство культуры РФ, а работы ведет компания из Санкт-Петербурга
АО "Ренессанс-Реставрация".
Пресс-служба напоминает, что у храма большая история – его строительство началось в 1907 году, автором проекта стал зодчий с мировым именем Александр Померанцев. 22 июня 1907 года на месте Александровской часовни состоялась церемония закладки храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Строительство церкви завершили к декабрю 1911 года. До 2013 года в храме размещался зал камерной и органной музыки, в декабре 2013 года орган был демонтирован. Здание является объектом культурного наследия Челябинской области
.