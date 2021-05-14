https://ria.ru/20210514/restavratsiya-1732340199.html

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске завершится в 2023 году

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске завершится в 2023 году

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске, в ходе которой в 2020 году были обнаружены уникальные фрески в стилистике "Васнецовской школы", завершится в РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:33

2021-05-14T16:33

2021-05-14T16:33

челябинская область

россия

алексей текслер

челябинск

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Реставрация храма Александра Невского в Челябинске, в ходе которой в 2020 году были обнаружены уникальные фрески в стилистике "Васнецовской школы", завершится в 2023 году, все росписи будут восстановлены, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер, ознакомившись с ходом реставрации.Ранее сообщалось, что во время реконструкции под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике "Васнецовской школы" хорошо сохранилась."В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам. Я на этом объекте уже не первый раз, мы все очень внимательно посмотрели, проговорили, как идет ход работ. Уже в следующем году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Он отметил, что будет следить за ходом реконструкции.По словам настоятеля храма протоиерея Бориса Криворогова, работы должны завершиться в декабре следующего года, "если не будет увеличения сроков", что возможно из-за запущенного состояния храма и сложности работ."Поэтому качество должно быть на высочайшем уровне. Мы пытаемся воссоздать образ, который здесь заложен, а это уникальные росписи Васнецова, и в дальнейшем храм будет расписан в этой стилистике. Питерская академия художеств разрабатывает внутреннюю реставрацию росписи… Также заново будут разработаны полы, иконостас", - сказал он журналистам.Настоятель добавил, что очень надеется получить "образец русского церковного искусства" начала 20 века. По его мнению, "на всем Урале такого храма нет".Как уточнил руководитель проекта АО "Ренессанс-Реставрация" Максим Чернов, в настоящее время идут монтажно-строительные работы. "Мы 11 материалов исследуем на свойства, чтобы понять, какой материал применить для штукатурных работ, потому что потом последует отделочные работы, а это один раз и надолго… Сделаем так, чтобы живопись и финальная отделка выглядела качественно. Сейчас мы в процессе, нанесли штукатурную смесь, она должна отстояться две недели, потом вызываем авторский надзор из Петербурга. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных систем", - рассказал Чернов губернатору.По его данным, в работе будут использоваться не только импортные материалы, но и местные, в частности гранит, кирпич (у кирпича специальный размер и повышенные требования по качеству, он весит 6 килограмм).Финансирование на реставрацию выделено из федерального бюджета, заказчиком является министерство культуры РФ, а работы ведет компания из Санкт-Петербурга АО "Ренессанс-Реставрация".Пресс-служба напоминает, что у храма большая история – его строительство началось в 1907 году, автором проекта стал зодчий с мировым именем Александр Померанцев. 22 июня 1907 года на месте Александровской часовни состоялась церемония закладки храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Строительство церкви завершили к декабрю 1911 года. До 2013 года в храме размещался зал камерной и органной музыки, в декабре 2013 года орган был демонтирован. Здание является объектом культурного наследия Челябинской области.

https://ria.ru/20210514/chelyabinsk-1732268573.html

https://ria.ru/20210421/tovarooborot-1729247207.html

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россия, алексей текслер, челябинск, челябинская область, общество