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Коммунальщики Москвы убрали дорожную разметку, нанесенную к параду

Коммунальщики Москвы убрали дорожную разметку, нанесенную к параду

Коммунальщики Москвы завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:24

2021-05-14T19:24

2021-05-14T19:24

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Коммунальщики Москвы завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы. Желтые линии удалили на участке Тверской улицы – от Пушкинской площади до Моховой улицы, на Манежной площади и Васильевском спуске", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы выполнялись с помощью спецтехники с водоструйным демаркировщиком. Подаваемая под высоким давлением вода легко удаляет нанесенные краской линии, а вакуумное оборудование позволяет мгновенно убрать разметочные материалы с проезжей части.

https://ria.ru/20190419/1552833143.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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