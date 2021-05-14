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Коммунальщики Москвы убрали дорожную разметку, нанесенную к параду
Коммунальщики Москвы убрали дорожную разметку, нанесенную к параду
Коммунальщики Москвы завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:24
2021-05-14T19:24
2021-05-14T19:24
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Коммунальщики Москвы завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили демаркировку специальной дорожной разметки, нанесенной к параду Победы. Желтые линии удалили на участке Тверской улицы – от Пушкинской площади до Моховой улицы, на Манежной площади и Васильевском спуске", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы выполнялись с помощью спецтехники с водоструйным демаркировщиком. Подаваемая под высоким давлением вода легко удаляет нанесенные краской линии, а вакуумное оборудование позволяет мгновенно убрать разметочные материалы с проезжей части.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва