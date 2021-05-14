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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:04
2021-05-14T10:13
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего – в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.Президент России подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку."С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия – с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.Отмечается, что были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.
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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

10:04 14.05.2021 (обновлено: 10:13 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего – в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Президент России подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку.
"С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия – с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.
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