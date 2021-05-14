https://ria.ru/20210514/putin-1732254060.html

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:04

2021-05-14T10:04

2021-05-14T10:13

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего – в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.Президент России подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку."С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия – с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.Отмечается, что были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

https://ria.ru/20210513/granitsa-1732215098.html

азербайджан

армения

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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, в мире