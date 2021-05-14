https://ria.ru/20210514/protest-1732386422.html

В Берлине началась антиизраильская демонстрация

В Берлине началась антиизраильская демонстрация

Около 500 человек в Берлине участвуют в демонстрации протеста против политики Израиля, есть задержания, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:32

2021-05-14T20:32

2021-05-14T20:36

сектор газа

палестина

берлин (город)

израиль

в мире

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Около 500 человек в Берлине участвуют в демонстрации протеста против политики Израиля, есть задержания, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости.Как заявили агентству в пресс-службе полиции, правоохранители были вынуждены разделить колонну на несколько частей из-за постоянных нарушений санитарных требований со стороны демонстрантов.В настоящее время акция не завершена, хотя изначально планировалось, что она закончится в 19.00 (20.00 мск). Демонстранты остаются на улице, порядок на акции обеспечивают около 200 сотрудников полиции.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории анклава, сообщила 14 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более 120 палестинцев, 900 человек получили ранения.

сектор газа

палестина

берлин (город)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, берлин (город), израиль, в мире