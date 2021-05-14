Международная конференция о противодействии внешним вызовам и угрозам
21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".
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Участники:
- заместитель председателя Парламентского собрания, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ;
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей САВИНЫХ;
- председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, член Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
- председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей РАЧКОВ;
- ответственный секретарь Парламентского собрания Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО;
- председатель Комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Василий ПИСКАРЕВ;
- председатель ЦИК Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА;
- генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий КОБИЦКИЙ;
- ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей ПОСПЕЛОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах, проанализирована практика применения избирательного законодательства, рассмотрены задачи сохранения исторической памяти, противодействия попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Парламентского собрания, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ;
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей САВИНЫХ;
- председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, член Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
- председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей РАЧКОВ;
- ответственный секретарь Парламентского собрания Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО;
- председатель Комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Василий ПИСКАРЕВ;
- председатель ЦИК Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА;
- генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий КОБИЦКИЙ;
- ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей ПОСПЕЛОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах, проанализирована практика применения избирательного законодательства, рассмотрены задачи сохранения исторической памяти, противодействия попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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