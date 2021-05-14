https://ria.ru/20210514/prava-i-svobody-grazhdanina-1732251710.html

Международная конференция о противодействии внешним вызовам и угрозам

Международная конференция о противодействии внешним вызовам и угрозам

21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".

2021-05-14T09:39

2021-05-14T09:39

2021-05-14T09:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Парламентского собрания, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ;- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей САВИНЫХ;- председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, член Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;- председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей РАЧКОВ;- ответственный секретарь Парламентского собрания Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО;- председатель Комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Василий ПИСКАРЕВ;- председатель ЦИК Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА;- генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий КОБИЦКИЙ;- ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей ПОСПЕЛОВ.В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах, проанализирована практика применения избирательного законодательства, рассмотрены задачи сохранения исторической памяти, противодействия попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы