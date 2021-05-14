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Международная конференция о противодействии внешним вызовам и угрозам
Международная конференция о противодействии внешним вызовам и угрозам
21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".
2021-05-14T09:39
2021-05-14T09:39
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Парламентского собрания, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ;- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;- заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей САВИНЫХ;- председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, член Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;- председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей РАЧКОВ;- ответственный секретарь Парламентского собрания Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО;- председатель Комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Василий ПИСКАРЕВ;- председатель ЦИК Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА;- генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий КОБИЦКИЙ;- ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей ПОСПЕЛОВ.В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах, проанализирована практика применения избирательного законодательства, рассмотрены задачи сохранения исторической памяти, противодействия попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Международная конференция о противодействии внешним вызовам и угрозам

09:39 14.05.2021
 
Читать ria.ru в
21 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Парламентского собрания, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван МЕЛЬНИКОВ;
- государственный секретарь Союзного государства Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ;
- заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Андрей САВИНЫХ;
- председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, член Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
- председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей РАЧКОВ;
- ответственный секретарь Парламентского собрания Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО;
- председатель Комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Василий ПИСКАРЕВ;
- председатель ЦИК Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА;
- генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий КОБИЦКИЙ;
- ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей ПОСПЕЛОВ.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах, проанализирована практика применения избирательного законодательства, рассмотрены задачи сохранения исторической памяти, противодействия попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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