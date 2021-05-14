https://ria.ru/20210514/pozhary-1732322288.html

В Тюменской области горит более 53 гектаров леса

В Тюменской области горит более 53 гектаров леса

Больше 50 поджигателей сухой травы привлечены к уголовной и административной ответственности в Тюменской области, на которую сейчас приходится порядка 90%... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:07

2021-05-14T15:07

2021-05-14T15:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше 50 поджигателей сухой травы привлечены к уголовной и административной ответственности в Тюменской области, на которую сейчас приходится порядка 90% лесных пожаров в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению природных пожаров в регионе привлечены силы МЧС России, добровольцев и лесоохраны... Привлечены к административной и уголовной ответственности 55 поджигателей сухой травы", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, сотрудники надзорной деятельности ведомства с начала пожароопасного периода провели более трех тысяч рейдов и обследований территорий, а также более 20 тысяч подворовых обходов. Вынесено 385 постановлений о наказании в виде штрафа.Как сообщили в областном главке МЧС, Тюмень окутана смогом от природных пожаров уже несколько дней. Пресс-служба губернатора сообщает, что в регионе действуют 28 природных пожаров на общей площади более 53 гектаров. С 11 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, запрещено посещение расположенных в них баз отдыха.

https://ria.ru/20210506/pozhar-1731320562.html

https://ria.ru/20210510/dymka-1731649828.html

россия

тюменская область

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Режим ЧС в Тюменской области: сильные лесные пожары 90% лесных пожаров в России сейчас приходится на Тюменскую область, в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. Тюмень окутал смог, в воздухе запах гари. 2021-05-14T15:07 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, тюмень, происшествия