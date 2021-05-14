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В Тюменской области горит более 53 гектаров леса
В Тюменской области горит более 53 гектаров леса
Больше 50 поджигателей сухой травы привлечены к уголовной и административной ответственности в Тюменской области, на которую сейчас приходится порядка 90%... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:07
2021-05-14T15:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше 50 поджигателей сухой травы привлечены к уголовной и административной ответственности в Тюменской области, на которую сейчас приходится порядка 90% лесных пожаров в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению природных пожаров в регионе привлечены силы МЧС России, добровольцев и лесоохраны... Привлечены к административной и уголовной ответственности 55 поджигателей сухой травы", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, сотрудники надзорной деятельности ведомства с начала пожароопасного периода провели более трех тысяч рейдов и обследований территорий, а также более 20 тысяч подворовых обходов. Вынесено 385 постановлений о наказании в виде штрафа.Как сообщили в областном главке МЧС, Тюмень окутана смогом от природных пожаров уже несколько дней. Пресс-служба губернатора сообщает, что в регионе действуют 28 природных пожаров на общей площади более 53 гектаров. С 11 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, запрещено посещение расположенных в них баз отдыха.
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7 495 645-6601
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353
60
Режим ЧС в Тюменской области: сильные лесные пожары
90% лесных пожаров в России сейчас приходится на Тюменскую область, в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. Тюмень окутал смог, в воздухе запах гари.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюменской области горит более 53 гектаров леса

15:07 14.05.2021
 
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше 50 поджигателей сухой травы привлечены к уголовной и административной ответственности в Тюменской области, на которую сейчас приходится порядка 90% лесных пожаров в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К тушению природных пожаров в регионе привлечены силы МЧС России, добровольцев и лесоохраны... Привлечены к административной и уголовной ответственности 55 поджигателей сухой травы", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщили в областном главке МЧС, Тюмень окутана смогом от природных пожаров уже несколько дней. Пресс-служба губернатора сообщает, что в регионе действуют 28 природных пожаров на общей площади более 53 гектаров. С 11 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, запрещено посещение расположенных в них баз отдыха.
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