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В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом
В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом
Кровля жилого восьмиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, жителей эвакуируют, рассказали в региональном главке МЧС. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:29
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екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Кровля жилого восьмиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, жителей эвакуируют, рассказали в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12:56 (10:56 по московскому времени). Первые подразделения прибыли через пять минут.Предварительная площадь пожара, как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, составляет 500 квадратных метров. Эвакуировали 34 человека, еще четырех спасли по лестницам при помощи масок и дыхательных аппаратов. Двое из спасенных — инвалиды, которые не могут передвигаться самостоятельно.Позднее в ГУМЧС заявили, что огонь перешел с крыши на верхние этажи. В тушении участвуют 22 единицы техники и 75 человек личного состава, используется высотная техника. К месту ЧП следуют дополнительные силы.Пожару присвоили третий номер сложности из четырех. Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.Дом построен в 1924 году. В нем десять подъездов, перекрытия железобетонные.
https://ria.ru/20210512/pozhar-1731880322.html
екатеринбург
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РИА Новости
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4.7
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Кадры пожара в жилом доме Екатеринбурга
Пожар в центре Екатеринбурга. На Шейнкмана 19 горит жилой дом. Огонь очень быстро распространяется
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом

11:29 14.05.2021 (обновлено: 13:54 14.05.2021)
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Кровля жилого восьмиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, жителей эвакуируют, рассказали в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12:56 (10:56 по московскому времени). Первые подразделения прибыли через пять минут.
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При пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и ребенок
Предварительная площадь пожара, как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, составляет 500 квадратных метров.
Эвакуировали 34 человека, еще четырех спасли по лестницам при помощи масок и дыхательных аппаратов. Двое из спасенных — инвалиды, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Позднее в ГУМЧС заявили, что огонь перешел с крыши на верхние этажи. В тушении участвуют 22 единицы техники и 75 человек личного состава, используется высотная техника. К месту ЧП следуют дополнительные силы.
Пожару присвоили третий номер сложности из четырех. Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
Дом построен в 1924 году. В нем десять подъездов, перекрытия железобетонные.
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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