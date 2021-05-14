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В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом
В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом
Кровля жилого восьмиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, жителей эвакуируют, рассказали в региональном главке МЧС. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:29
2021-05-14T11:29
2021-05-14T13:54
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Кровля жилого восьмиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге, жителей эвакуируют, рассказали в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12:56 (10:56 по московскому времени). Первые подразделения прибыли через пять минут.Предварительная площадь пожара, как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, составляет 500 квадратных метров. Эвакуировали 34 человека, еще четырех спасли по лестницам при помощи масок и дыхательных аппаратов. Двое из спасенных — инвалиды, которые не могут передвигаться самостоятельно.Позднее в ГУМЧС заявили, что огонь перешел с крыши на верхние этажи. В тушении участвуют 22 единицы техники и 75 человек личного состава, используется высотная техника. К месту ЧП следуют дополнительные силы.Пожару присвоили третий номер сложности из четырех. Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.Дом построен в 1924 году. В нем десять подъездов, перекрытия железобетонные.
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екатеринбург
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РИА Новости
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Кадры пожара в жилом доме Екатеринбурга
Пожар в центре Екатеринбурга. На Шейнкмана 19 горит жилой дом. Огонь очень быстро распространяется
2021-05-14T11:29
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PT0M30S
РИА Новости
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РИА Новости
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екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости.
Кровля жилого восьмиэтажного дома загорелась в Екатеринбурге
, жителей эвакуируют, рассказали в региональном главке МЧС
.
Сообщение о пожаре на улице Шейнкмана поступило в 12:56 (10:56 по московскому времени). Первые подразделения прибыли через пять минут.
Предварительная площадь пожара, как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, составляет 500 квадратных метров.
Эвакуировали 34 человека, еще четырех спасли по лестницам при помощи масок и дыхательных аппаратов. Двое из спасенных — инвалиды, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Позднее в ГУМЧС заявили, что огонь перешел с крыши на верхние этажи. В тушении участвуют 22 единицы техники и 75 человек личного состава, используется высотная техника. К месту ЧП следуют дополнительные силы.
Пожару присвоили третий номер сложности из четырех. Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
Дом построен в 1924 году. В нем десять подъездов, перекрытия железобетонные.