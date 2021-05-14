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В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли десять палестинцев
В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли десять палестинцев
Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до десяти, сообщает местное министерство... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T20:54
2021-05-14T20:54
иордан
западный берег реки иордан
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до десяти, сообщает местное министерство здравоохранения.Ранее минздрав сообщил о семи погибших. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана пострадал 101 человек."Число погибших палестинцев сегодня составило десять человек... Все погибли в продолжающихся столкновениях во многих населенных пунктах на Западном берегу", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
https://ria.ru/20210514/izrail-1732229942.html
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иордан, западный берег реки иордан, палестина, израиль, в мире

В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли десять палестинцев

20:54 14.05.2021
 
© AFP 2021 / Abbas Momani Столкновения палестинских протестующих с израильскими силами безопасности в городе Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017
Столкновения палестинских протестующих с израильскими силами безопасности в городе Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AFP 2021 / Abbas Momani
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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до десяти, сообщает местное министерство здравоохранения.
Ранее минздрав сообщил о семи погибших. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана пострадал 101 человек.
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
00:27
Израильская армия начала наземную атаку на сектор Газа
"Число погибших палестинцев сегодня составило десять человек... Все погибли в продолжающихся столкновениях во многих населенных пунктах на Западном берегу", - говорится в заявлении.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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ИорданЗападный берег реки ИорданПалестинаИзраильВ мире
 
 
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