https://ria.ru/20210514/pogibshie-1732389197.html

В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли десять палестинцев

В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли десять палестинцев

Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до десяти, сообщает местное министерство... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:54

2021-05-14T20:54

2021-05-14T20:54

иордан

западный берег реки иордан

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израиль

в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до десяти, сообщает местное министерство здравоохранения.Ранее минздрав сообщил о семи погибших. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана пострадал 101 человек."Число погибших палестинцев сегодня составило десять человек... Все погибли в продолжающихся столкновениях во многих населенных пунктах на Западном берегу", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.

https://ria.ru/20210514/izrail-1732229942.html

иордан

западный берег реки иордан

палестина

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иордан, западный берег реки иордан, палестина, израиль, в мире