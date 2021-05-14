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В колледже, где учился Галявиев, покончил с собой еще один студент
В колледже, где учился Галявиев, покончил с собой еще один студент
Мальчик, учившийся в одном колледже с обвиняемым в стрельбе в школе Казани Ильназом Галявиевым, ранее отчислился из-за нежелания ходить на занятия и покончил с... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:01
2021-05-14T16:13
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Мальчик, учившийся в одном колледже с обвиняемым в стрельбе в школе Казани Ильназом Галявиевым, ранее отчислился из-за нежелания ходить на занятия и покончил с собой в деревне, рассказала ректор университета управления "ТИСБИ" Нэлла Прусс."Он учился плохо, грубил, прямая противоположность тому, который сегодня, Галявиев, совершил преступление. Тот был совершенно другой, он не хотел учиться, он отчислился потому, что он не хотел учиться, и дома он тоже грубил. Он уехал в деревню к отцу и там покончил с собой", — сказала Прусс журналистам.Она сказала, что мать мальчика, умершего год назад, до сих пор поддерживает отношения с куратором группы в колледже и больше всего возмущена тем, что расследование, по ее мнению, не довели до конца."После того, как он покончил с собой, она нашла телефон, который не запросили даже, правоохранительные органы не забрали телефон, не посмотрели, что его подбило (это) сделать", — отметила ректор. Она добавила, что в телефоне нашли виртуальную игру, которая провоцирует на выполнение деструктивных заданий и склоняет детей к самоубийству.По мнению Прусс, сам молодой человек до такого додуматься не мог, такую схему поведения ему "кто-то вложил".Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, стрельба в школе в казани

В колледже, где учился Галявиев, покончил с собой еще один студент

13:01 14.05.2021 (обновлено: 16:13 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Мальчик, учившийся в одном колледже с обвиняемым в стрельбе в школе Казани Ильназом Галявиевым, ранее отчислился из-за нежелания ходить на занятия и покончил с собой в деревне, рассказала ректор университета управления "ТИСБИ" Нэлла Прусс.
"Он учился плохо, грубил, прямая противоположность тому, который сегодня, Галявиев, совершил преступление. Тот был совершенно другой, он не хотел учиться, он отчислился потому, что он не хотел учиться, и дома он тоже грубил. Он уехал в деревню к отцу и там покончил с собой", — сказала Прусс журналистам.
Она сказала, что мать мальчика, умершего год назад, до сих пор поддерживает отношения с куратором группы в колледже и больше всего возмущена тем, что расследование, по ее мнению, не довели до конца.
"После того, как он покончил с собой, она нашла телефон, который не запросили даже, правоохранительные органы не забрали телефон, не посмотрели, что его подбило (это) сделать", — отметила ректор. Она добавила, что в телефоне нашли виртуальную игру, которая провоцирует на выполнение деструктивных заданий и склоняет детей к самоубийству.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 17:29
Учительница школы в Казани рассказала, как выпрыгивала с детьми из окна
По мнению Прусс, сам молодой человек до такого додуматься не мог, такую схему поведения ему "кто-то вложил".

Трагедия в казанской школе

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
 
Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествияСтрельба в школе в Казани
 
 
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