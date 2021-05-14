https://ria.ru/20210514/otravlenie-1732237814.html

В Комсомольске-на-Амуре отравились более десяти студентов колледжа

В Комсомольске-на-Амуре отравились более десяти студентов колледжа

Более 10 студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре попали в больницы с отравлением, городская прокуратура начала проверку, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:25

2021-05-14T05:25

2021-05-14T09:26

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Более 10 студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре попали в больницы с отравлением, городская прокуратура начала проверку, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.Надзорный орган выясняет причины инцидента, в колледж выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько.

https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html

комсомольск-на-амуре

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2021

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комсомольск-на-амуре, происшествия