В Комсомольске-на-Амуре отравились более десяти студентов колледжа
05:25 14.05.2021 (обновлено: 09:26 14.05.2021)
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной областиВ Комсомольске-на-Амуре устанавливаются более 10 студентов колледжа преподавателей строительного колледжа заразились кишечной инфекцией
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Более 10 студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре попали в больницы с отравлением, городская прокуратура начала проверку, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.
"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отравлением студентов краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж". По предварительной информации, в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный госпитализировано более 10 человек", - говорится в сообщении.
Надзорный орган выясняет причины инцидента, в колледж выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько.