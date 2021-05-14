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В Комсомольске-на-Амуре отравились более десяти студентов колледжа
В Комсомольске-на-Амуре отравились более десяти студентов колледжа
Более 10 студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре попали в больницы с отравлением, городская прокуратура начала проверку, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T05:25
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комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Более 10 студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре попали в больницы с отравлением, городская прокуратура начала проверку, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.Надзорный орган выясняет причины инцидента, в колледж выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько.
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комсомольск-на-амуре, происшествия

В Комсомольске-на-Амуре отравились более десяти студентов колледжа

05:25 14.05.2021 (обновлено: 09:26 14.05.2021)
 
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной областиВ Комсомольске-на-Амуре устанавливаются более 10 студентов колледжа преподавателей строительного колледжа заразились кишечной инфекцией
В Комсомольске-на-Амуре устанавливаются более 10 студентов колледжа преподавателей строительного колледжа заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Более 10 студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре попали в больницы с отравлением, городская прокуратура начала проверку, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.
"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отравлением студентов краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж". По предварительной информации, в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный госпитализировано более 10 человек", - говорится в сообщении.
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