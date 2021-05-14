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В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия
В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия
Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:50
2021-05-14T12:50
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
казань
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин накануне после ЧП со стрельбой в казанской школе дал поручения по обеспечению безопасности учебных заведений, поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее, а также проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, казань, происшествия

В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия

12:50 14.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин накануне после ЧП со стрельбой в казанской школе дал поручения по обеспечению безопасности учебных заведений, поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее, а также проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне.
"Работа будет продолжаться. Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, устроил ли президента РФ доклад главы Росгвардии, предложенные им меры ограничения оборота оружия, считают ли их достаточными в Кремле или работа будет продолжаться.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинКазаньПроисшествия
 
 
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