В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин накануне после ЧП со стрельбой в казанской школе дал поручения по обеспечению безопасности учебных заведений, поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее, а также проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне.
"Работа будет продолжаться. Это были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, устроил ли президента РФ доклад главы Росгвардии, предложенные им меры ограничения оборота оружия, считают ли их достаточными в Кремле или работа будет продолжаться.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.