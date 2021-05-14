https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732289196.html

В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия

В Кремле рассказали о работе по регулированию оборота оружия

Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:50

2021-05-14T12:50

2021-05-14T12:50

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

владимир путин

казань

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин накануне после ЧП со стрельбой в казанской школе дал поручения по обеспечению безопасности учебных заведений, поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия в России в письменном виде как можно скорее, а также проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732246867.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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