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Эксперт призвал ограничить доступность дешевого гражданского оружия
Эксперт призвал ограничить доступность дешевого гражданского оружия
На российском рынке нужно ограничить доступность дешевого низкокачественного гражданского оружия, считает военный эксперт, главный редактор журнала... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:05
2021-05-14T09:05
стрельба в школе в казани
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
керчь
игорь коротченко
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
казань
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. На российском рынке нужно ограничить доступность дешевого низкокачественного гражданского оружия, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.После трагедии со стрельбой в школе в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Золотов предложил выдавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие в России только после того, как человек уже владел 5 лет неавтоматическим гладкостволом. Также глава Росгвардии предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием."Как известно, и массовое убийство в Керчи, и массовое убийство в Казани были совершены молодыми людьми из ружей одной и той же фирмы. Особенность продуктовой линейки этой компании состоит в наличии образцов крайне низкой для ружей стоимости – каких-то двадцать тысяч рублей за полуавтоматическое ружье с магазином. Не может оружие стоить настолько дешево, чтобы подростки могли его легко себе позволить", - считает эксперт.Он добавил, что цена продаваемого на российском рынке оружия зависит в том числе от того, входит ли страна-производитель в Постоянную международную комиссию по испытанию ручного огнестрельного оружия (Россия входит в организацию). Комиссия, в частности, ведёт контроль качества выпускаемого компаниями стран-участниц гражданского оружия, отметил эксперт."Страна, из которой происходит указанный производитель, в эту организацию не входит, и, соответственно, может, как это ни парадоксально, продавать на российский рынок некачественное, но дешевое оружие. Такое оружие не подходит ни спортсменам, ни охотникам из-за своей недолговечности, но подходит для того, чтоб выстрелить из него один раз. И шанс, что это будет связано с трагедией, достаточно высок", - отмечает главред "Национальной обороны".В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210513/zolotov-1732147114.html
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732040167.html
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керчь
казань
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стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, керчь, игорь коротченко, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, казань, происшествия

Эксперт призвал ограничить доступность дешевого гражданского оружия

09:05 14.05.2021
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
Цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. На российском рынке нужно ограничить доступность дешевого низкокачественного гражданского оружия, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
После трагедии со стрельбой в школе в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Золотов предложил выдавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие в России только после того, как человек уже владел 5 лет неавтоматическим гладкостволом. Также глава Росгвардии предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием.
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"Как известно, и массовое убийство в Керчи, и массовое убийство в Казани были совершены молодыми людьми из ружей одной и той же фирмы. Особенность продуктовой линейки этой компании состоит в наличии образцов крайне низкой для ружей стоимости – каких-то двадцать тысяч рублей за полуавтоматическое ружье с магазином. Не может оружие стоить настолько дешево, чтобы подростки могли его легко себе позволить", - считает эксперт.
Он добавил, что цена продаваемого на российском рынке оружия зависит в том числе от того, входит ли страна-производитель в Постоянную международную комиссию по испытанию ручного огнестрельного оружия (Россия входит в организацию). Комиссия, в частности, ведёт контроль качества выпускаемого компаниями стран-участниц гражданского оружия, отметил эксперт.
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"Страна, из которой происходит указанный производитель, в эту организацию не входит, и, соответственно, может, как это ни парадоксально, продавать на российский рынок некачественное, но дешевое оружие. Такое оружие не подходит ни спортсменам, ни охотникам из-за своей недолговечности, но подходит для того, чтоб выстрелить из него один раз. И шанс, что это будет связано с трагедией, достаточно высок", - отмечает главред "Национальной обороны".
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовКерчьИгорь КоротченкоСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинКазаньПроисшествия
 
 
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