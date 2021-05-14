Эксперт призвал ограничить доступность дешевого гражданского оружия
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. На российском рынке нужно ограничить доступность дешевого низкокачественного гражданского оружия, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
После трагедии со стрельбой в школе в Казани президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Золотов предложил выдавать полуавтоматическое и полугладкоствольное оружие в России только после того, как человек уже владел 5 лет неавтоматическим гладкостволом. Также глава Росгвардии предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием.
"Как известно, и массовое убийство в Керчи, и массовое убийство в Казани были совершены молодыми людьми из ружей одной и той же фирмы. Особенность продуктовой линейки этой компании состоит в наличии образцов крайне низкой для ружей стоимости – каких-то двадцать тысяч рублей за полуавтоматическое ружье с магазином. Не может оружие стоить настолько дешево, чтобы подростки могли его легко себе позволить", - считает эксперт.
Он добавил, что цена продаваемого на российском рынке оружия зависит в том числе от того, входит ли страна-производитель в Постоянную международную комиссию по испытанию ручного огнестрельного оружия (Россия входит в организацию). Комиссия, в частности, ведёт контроль качества выпускаемого компаниями стран-участниц гражданского оружия, отметил эксперт.
"Страна, из которой происходит указанный производитель, в эту организацию не входит, и, соответственно, может, как это ни парадоксально, продавать на российский рынок некачественное, но дешевое оружие. Такое оружие не подходит ни спортсменам, ни охотникам из-за своей недолговечности, но подходит для того, чтоб выстрелить из него один раз. И шанс, что это будет связано с трагедией, достаточно высок", - отмечает главред "Национальной обороны".
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.