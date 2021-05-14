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Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе

Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе

Представитель армии Израиля заявил РИА Новости, что не комментирует вопрос о том, являются ли последние обстрелы сектора Газа началом наземной операции. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T02:10

2021-05-14T02:10

2021-05-14T02:10

армия обороны израиля

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Представитель армии Израиля заявил РИА Новости, что не комментирует вопрос о том, являются ли последние обстрелы сектора Газа началом наземной операции.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа."В настоящий момент мы не можем ничего добавить к этим сообщениям", - сказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе военных."Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию о начале наземного вторжения", - ответили военные на уточняющий вопрос, являются ли атаки с воздуха и обстрелы с земли началом наземной операции.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену", и операция израильской армии "будет продолжаться столько, сколько потребуется". Жителей израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.

сектор газа

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израиль

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армия обороны израиля, сектор газа, палестина, израиль, в мире