https://ria.ru/20210514/onkologicheskiy-forum-1732257140.html

Московский онкологический форум - 2021

Московский онкологический форум - 2021

20 и 21 мая в 9:00 в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится Московский онкологический форум 2021.

2021-05-14T10:27

2021-05-14T10:27

2021-05-14T10:27

анонсы

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Участники:- главный врач Морозовской детской клинической больницы, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы Валерий ГОРЕВ; - генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН; - директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения г. Москвы Игорь ХАТЬКОВ;- главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы Дмитрий ПУШКАРЬ; - главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГКБ № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы Денис ПРОЦЕНКО;- главный врач МГОБ № 62 Дмитрий КАННЕР; - заведующая Московским городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина Ольга ВИНОГРАДОВА; - заведующий химиотерапевтическим отделением МГОБ № 62 Даниил СТРОЯКОВСКИЙ;- директор медицинского образования и профессор факультета медицины и науки подразделения клинической медицины Университета Люксембурга Жильбер МАССАРД; - профессор урологии Университета Модены и Реджио Эмилия (Италия) Бернардо РОККО;- заведующий отделением трансплантации костной ткани Клиники гематологии, онкологии и онкоиммунологии Университета Шарите (Германия) Игорь ВОЛЬФГАНГ-БЛАУ; - директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (International Breast Cancer Center, IBCC) Хавьер КОРТЕС;- вице-президент по профилактике и борьбе с раком в Ontario Health (Cancer Care Ontario, Канада) Линда РАБЕНЕК;- учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;- директор Института онкологии Валь д'Эброн (VHIO), экс-президент Европейского общества медицинской онкологии (Испания) Жузеп ТАБЕРНЕРА; - директор-основатель службы глазных опухолей в Нью-Йоркском глазном и ушном госпитале и Медицинской школе Нью-Йоркского университета (США) Пол ФИНГЕР;- профессор гематологии и заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри (Франция) Мохамад МОХТИ;- ведущие российские и зарубежные онкологи и врачи смежных специальностей.Форум организован Правительством города Москвы. Программа мероприятия рассчитана на два дня и охватывает все направления онкологической помощи: от современной диагностики и лечения самых часто встречающихся злокачественных новообразований до редких видов опухолей у детей и взрослых. На площадке пройдут открытые лекции, сессии, дискуссионные и круглые столы, дебаты в формате "за и против", клинические разборы, мастер-классы.Официальный сайт форумаАккредитация СМИ: Кристина Чернякова +7 (999) 985-13-95press@moscowcancerforum.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы