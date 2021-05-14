Московский онкологический форум - 2021
20 и 21 мая в 9:00 в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится Московский онкологический форум 2021.
Участники:
- главный врач Морозовской детской клинической больницы, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы Валерий ГОРЕВ;
- генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;
- директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения г. Москвы Игорь ХАТЬКОВ;
- главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы Дмитрий ПУШКАРЬ;
- главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГКБ № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы Денис ПРОЦЕНКО;
- главный врач МГОБ № 62 Дмитрий КАННЕР;
- заведующая Московским городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина Ольга ВИНОГРАДОВА;
- заведующий химиотерапевтическим отделением МГОБ № 62 Даниил СТРОЯКОВСКИЙ;
- директор медицинского образования и профессор факультета медицины и науки подразделения клинической медицины Университета Люксембурга Жильбер МАССАРД;
- профессор урологии Университета Модены и Реджио Эмилия (Италия) Бернардо РОККО;
- заведующий отделением трансплантации костной ткани Клиники гематологии, онкологии и онкоиммунологии Университета Шарите (Германия) Игорь ВОЛЬФГАНГ-БЛАУ;
- директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (International Breast Cancer Center, IBCC) Хавьер КОРТЕС;
- вице-президент по профилактике и борьбе с раком в Ontario Health (Cancer Care Ontario, Канада) Линда РАБЕНЕК;
- учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;
- директор Института онкологии Валь д'Эброн (VHIO), экс-президент Европейского общества медицинской онкологии (Испания) Жузеп ТАБЕРНЕРА;
- директор-основатель службы глазных опухолей в Нью-Йоркском глазном и ушном госпитале и Медицинской школе Нью-Йоркского университета (США) Пол ФИНГЕР;
- профессор гематологии и заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри (Франция) Мохамад МОХТИ;
- ведущие российские и зарубежные онкологи и врачи смежных специальностей.
Форум организован Правительством города Москвы. Программа мероприятия рассчитана на два дня и охватывает все направления онкологической помощи: от современной диагностики и лечения самых часто встречающихся злокачественных новообразований до редких видов опухолей у детей и взрослых. На площадке пройдут открытые лекции, сессии, дискуссионные и круглые столы, дебаты в формате "за и против", клинические разборы, мастер-классы.
Официальный сайт форума
Аккредитация СМИ:
Кристина Чернякова
+7 (999) 985-13-95
press@moscowcancerforum.ru
- главный врач Морозовской детской клинической больницы, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы Валерий ГОРЕВ;
- генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;
- директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения г. Москвы Игорь ХАТЬКОВ;
- главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы Дмитрий ПУШКАРЬ;
- главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГКБ № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы Денис ПРОЦЕНКО;
- главный врач МГОБ № 62 Дмитрий КАННЕР;
- заведующая Московским городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина Ольга ВИНОГРАДОВА;
- заведующий химиотерапевтическим отделением МГОБ № 62 Даниил СТРОЯКОВСКИЙ;
- директор медицинского образования и профессор факультета медицины и науки подразделения клинической медицины Университета Люксембурга Жильбер МАССАРД;
- профессор урологии Университета Модены и Реджио Эмилия (Италия) Бернардо РОККО;
- заведующий отделением трансплантации костной ткани Клиники гематологии, онкологии и онкоиммунологии Университета Шарите (Германия) Игорь ВОЛЬФГАНГ-БЛАУ;
- директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (International Breast Cancer Center, IBCC) Хавьер КОРТЕС;
- вице-президент по профилактике и борьбе с раком в Ontario Health (Cancer Care Ontario, Канада) Линда РАБЕНЕК;
- учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;
- директор Института онкологии Валь д'Эброн (VHIO), экс-президент Европейского общества медицинской онкологии (Испания) Жузеп ТАБЕРНЕРА;
- директор-основатель службы глазных опухолей в Нью-Йоркском глазном и ушном госпитале и Медицинской школе Нью-Йоркского университета (США) Пол ФИНГЕР;
- профессор гематологии и заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри (Франция) Мохамад МОХТИ;
- ведущие российские и зарубежные онкологи и врачи смежных специальностей.
Форум организован Правительством города Москвы. Программа мероприятия рассчитана на два дня и охватывает все направления онкологической помощи: от современной диагностики и лечения самых часто встречающихся злокачественных новообразований до редких видов опухолей у детей и взрослых. На площадке пройдут открытые лекции, сессии, дискуссионные и круглые столы, дебаты в формате "за и против", клинические разборы, мастер-классы.
Официальный сайт форума
Аккредитация СМИ:
Кристина Чернякова
+7 (999) 985-13-95
press@moscowcancerforum.ru