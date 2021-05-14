Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/onkologicheskiy-forum-1732257140.html
Московский онкологический форум - 2021
Московский онкологический форум - 2021
20 и 21 мая в 9:00 в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится Московский онкологический форум 2021.
2021-05-14T10:27
2021-05-14T10:27
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1732257140.jpg?1620977269
Участники:- главный врач Морозовской детской клинической больницы, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы Валерий ГОРЕВ; - генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН; - директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения г. Москвы Игорь ХАТЬКОВ;- главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы Дмитрий ПУШКАРЬ; - главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГКБ № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы Денис ПРОЦЕНКО;- главный врач МГОБ № 62 Дмитрий КАННЕР; - заведующая Московским городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина Ольга ВИНОГРАДОВА; - заведующий химиотерапевтическим отделением МГОБ № 62 Даниил СТРОЯКОВСКИЙ;- директор медицинского образования и профессор факультета медицины и науки подразделения клинической медицины Университета Люксембурга Жильбер МАССАРД; - профессор урологии Университета Модены и Реджио Эмилия (Италия) Бернардо РОККО;- заведующий отделением трансплантации костной ткани Клиники гематологии, онкологии и онкоиммунологии Университета Шарите (Германия) Игорь ВОЛЬФГАНГ-БЛАУ; - директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (International Breast Cancer Center, IBCC) Хавьер КОРТЕС;- вице-президент по профилактике и борьбе с раком в Ontario Health (Cancer Care Ontario, Канада) Линда РАБЕНЕК;- учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;- директор Института онкологии Валь д'Эброн (VHIO), экс-президент Европейского общества медицинской онкологии (Испания) Жузеп ТАБЕРНЕРА; - директор-основатель службы глазных опухолей в Нью-Йоркском глазном и ушном госпитале и Медицинской школе Нью-Йоркского университета (США) Пол ФИНГЕР;- профессор гематологии и заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри (Франция) Мохамад МОХТИ;- ведущие российские и зарубежные онкологи и врачи смежных специальностей.Форум организован Правительством города Москвы. Программа мероприятия рассчитана на два дня и охватывает все направления онкологической помощи: от современной диагностики и лечения самых часто встречающихся злокачественных новообразований до редких видов опухолей у детей и взрослых. На площадке пройдут открытые лекции, сессии, дискуссионные и круглые столы, дебаты в формате "за и против", клинические разборы, мастер-классы.Официальный сайт форумаАккредитация СМИ: Кристина Чернякова +7 (999) 985-13-95press@moscowcancerforum.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Московский онкологический форум - 2021

10:27 14.05.2021
 
Читать ria.ru в
20 и 21 мая в 9:00 в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится Московский онкологический форум 2021.
Участники:
- главный врач Морозовской детской клинической больницы, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы Валерий ГОРЕВ;
- генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей КАПРИН;
- директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения г. Москвы Игорь ХАТЬКОВ;
- главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения г. Москвы Дмитрий ПУШКАРЬ;
- главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГКБ № 40 Департамента здравоохранения г. Москвы Денис ПРОЦЕНКО;
- главный врач МГОБ № 62 Дмитрий КАННЕР;
- заведующая Московским городским гематологическим центром ГКБ им. С.П. Боткина Ольга ВИНОГРАДОВА;
- заведующий химиотерапевтическим отделением МГОБ № 62 Даниил СТРОЯКОВСКИЙ;
- директор медицинского образования и профессор факультета медицины и науки подразделения клинической медицины Университета Люксембурга Жильбер МАССАРД;
- профессор урологии Университета Модены и Реджио Эмилия (Италия) Бернардо РОККО;
- заведующий отделением трансплантации костной ткани Клиники гематологии, онкологии и онкоиммунологии Университета Шарите (Германия) Игорь ВОЛЬФГАНГ-БЛАУ;
- директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (International Breast Cancer Center, IBCC) Хавьер КОРТЕС;
- вице-президент по профилактике и борьбе с раком в Ontario Health (Cancer Care Ontario, Канада) Линда РАБЕНЕК;
- учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта ФЕДЕРМЕССЕР;
- директор Института онкологии Валь д'Эброн (VHIO), экс-президент Европейского общества медицинской онкологии (Испания) Жузеп ТАБЕРНЕРА;
- директор-основатель службы глазных опухолей в Нью-Йоркском глазном и ушном госпитале и Медицинской школе Нью-Йоркского университета (США) Пол ФИНГЕР;
- профессор гематологии и заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри (Франция) Мохамад МОХТИ;
- ведущие российские и зарубежные онкологи и врачи смежных специальностей.

Форум организован Правительством города Москвы. Программа мероприятия рассчитана на два дня и охватывает все направления онкологической помощи: от современной диагностики и лечения самых часто встречающихся злокачественных новообразований до редких видов опухолей у детей и взрослых. На площадке пройдут открытые лекции, сессии, дискуссионные и круглые столы, дебаты в формате "за и против", клинические разборы, мастер-классы.

Официальный сайт форума
Аккредитация СМИ:
Кристина Чернякова
+7 (999) 985-13-95
press@moscowcancerforum.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния