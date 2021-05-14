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Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Заявление гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что запрос России по техническому содействию в связи с делом Алексея... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:52
2021-05-14T01:15
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
в мире
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заявление гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что запрос России по техническому содействию в связи с делом Алексея Навального был составлен неправильно, недопустимо и имеет антироссийский подтекст, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Десятого мая гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас выступил на организованной силами двух НПО Arms Control Association и Chemical Weapons Convention Coalition телеконференции. По словам Шульгина, Ариас рассказал там о "беспристрастности и профессионализме" экспертов возглавляемого им Техсекретариата в работе по так называемого сирийскому химическому досье, а также дал свою трактовку событий вокруг оказания содействия Великобритании (по делу Скрипалей) и Германии (в отношении якобы отравления Навального), а также несостоявшейся поездки экспертов организации в Россию для оказания технического содействия.По его словам, такая подача дела имеет явный антироссийский подтекст, что наводит на мысль о том, что действия гендиректора носят недружественный по отношению к России характер.Постпред напомнил, что гендиректор ОЗХО за несколько дней до этого его отказался – под надуманным предлогом – от участия в майском заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье."Вместо этого Гендиректор оказался в числе почетного гостя на телеконференции, созванной, очевидно, для оправдания допускаемых в работе Техсекретариата ОЗХО на сирийском направлении подлогов и махинаций", - отметил дипломат.Такая вопиющая ангажированность, подчеркнул Шульгин, абсолютно не подобает высшему должностному лицу международной организации.
https://ria.ru/20210513/navalnyy-1732175662.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире

Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном

00:52 14.05.2021 (обновлено: 01:15 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заявление гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что запрос России по техническому содействию в связи с делом Алексея Навального был составлен неправильно, недопустимо и имеет антироссийский подтекст, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Десятого мая гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас выступил на организованной силами двух НПО Arms Control Association и Chemical Weapons Convention Coalition телеконференции. По словам Шульгина, Ариас рассказал там о "беспристрастности и профессионализме" экспертов возглавляемого им Техсекретариата в работе по так называемого сирийскому химическому досье, а также дал свою трактовку событий вокруг оказания содействия Великобритании (по делу Скрипалей) и Германии (в отношении якобы отравления Навального), а также несостоявшейся поездки экспертов организации в Россию для оказания технического содействия.
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"Для российской стороны совершенно неприемлемы сделанные Ариасом в ходе телеконференции высказывания на тему запроса Великобритании и Германии относительно подтверждения Техсекретариатом ОЗХО наличия в биоматериалах Скрипалей и Навального следов химвеществ из семейства так называемых "Новичков". Недопустимым является заявление Ариаса в ходе телеконференции о том, что запрос России на оказание технического содействия для прояснения ситуации с мнимым "отравлением" Навального был-де составлен неправильно", - заявил посол в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Ариаса.
По его словам, такая подача дела имеет явный антироссийский подтекст, что наводит на мысль о том, что действия гендиректора носят недружественный по отношению к России характер.
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Постпред напомнил, что гендиректор ОЗХО за несколько дней до этого его отказался – под надуманным предлогом – от участия в майском заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье.
"Вместо этого Гендиректор оказался в числе почетного гостя на телеконференции, созванной, очевидно, для оправдания допускаемых в работе Техсекретариата ОЗХО на сирийском направлении подлогов и махинаций", - отметил дипломат.
Такая вопиющая ангажированность, подчеркнул Шульгин, абсолютно не подобает высшему должностному лицу международной организации.
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