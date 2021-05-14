https://ria.ru/20210514/navalnyy-1732231361.html

Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном

Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном

Заявление гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что запрос России по техническому содействию в связи с делом Алексея... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:52

2021-05-14T00:52

2021-05-14T01:15

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

в мире

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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Заявление гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что запрос России по техническому содействию в связи с делом Алексея Навального был составлен неправильно, недопустимо и имеет антироссийский подтекст, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Десятого мая гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас выступил на организованной силами двух НПО Arms Control Association и Chemical Weapons Convention Coalition телеконференции. По словам Шульгина, Ариас рассказал там о "беспристрастности и профессионализме" экспертов возглавляемого им Техсекретариата в работе по так называемого сирийскому химическому досье, а также дал свою трактовку событий вокруг оказания содействия Великобритании (по делу Скрипалей) и Германии (в отношении якобы отравления Навального), а также несостоявшейся поездки экспертов организации в Россию для оказания технического содействия.По его словам, такая подача дела имеет явный антироссийский подтекст, что наводит на мысль о том, что действия гендиректора носят недружественный по отношению к России характер.Постпред напомнил, что гендиректор ОЗХО за несколько дней до этого его отказался – под надуманным предлогом – от участия в майском заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье."Вместо этого Гендиректор оказался в числе почетного гостя на телеконференции, созванной, очевидно, для оправдания допускаемых в работе Техсекретариата ОЗХО на сирийском направлении подлогов и махинаций", - отметил дипломат.Такая вопиющая ангажированность, подчеркнул Шульгин, абсолютно не подобает высшему должностному лицу международной организации.

https://ria.ru/20210513/navalnyy-1732175662.html

https://ria.ru/20210507/navalnyy-1731434284.html

https://ria.ru/20210501/volkov-1730824956.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире