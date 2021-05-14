https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732239123.html
Мошенники стали предлагать москвичам привиться от COVID-19 на дому
Мошенники стали предлагать москвичам привиться от COVID-19 на дому
Мошенники под видом социальных работников начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от коронавируса на дому, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:34
2021-05-14T06:34
2021-05-14T10:14
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мошенники под видом социальных работников начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от коронавируса на дому, рассказали РИА Новости очевидцы.На майских выходных в дверь родителей корреспондента РИА Новости позвонила женщина.Она пенсионерка, но не стоит на учете в департаменте труда и социальной защиты. О похожем случае сообщила еще одна жительница столицы: к ее маме приходили 1 мая. "Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла", — рассказала Надежда.С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время. Каждая команда оснащена средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для вакцины, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18.Специально подавать заявку не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты.
https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732238543.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/irkutsk-1732201563.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Мошенники под видом социальных работников начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от коронавируса
на дому, рассказали РИА Новости очевидцы.
На майских выходных в дверь родителей корреспондента РИА Новости позвонила женщина.
"Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм", — рассказала москвичка Ирина.
Она пенсионерка, но не стоит на учете в департаменте труда и социальной защиты.
О похожем случае сообщила еще одна жительница столицы: к ее маме приходили 1 мая.
"Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла", — рассказала Надежда.
С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время.
Каждая команда оснащена средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для вакцины, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18.
Специально подавать заявку не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты.