В ДФО "подставные медики" обманули сотни людей на 95 миллионов рублей
05:44 14.05.2021 (обновлено: 11:13 14.05.2021)
ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщило в пятницу управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным следствия, 11 обвиняемых под видом медиков проводили "диагностику состояния здоровья" людей и сообщали им о серьезных заболеваниях, затем предлагали дорогое "лечение". Преступную деятельность этих 11 человек контролировали два лидера — жители Хабаровска. Мошенники заключали договоры с банками, чтобы была возможность дистанционно оформлять кредиты на оплату "услуг".
"Потерпевшими по уголовному делу проходят 828 жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 95 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России: "Мошенничество". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция за совершение данного преступления — лишение свободы на срок до десяти лет", — сообщили полицейские.
Отмечается, что расследование длилось более двух лет, общий объем дела — 91 том.
Как сообщалось ранее, деятельность псевдомедицинских учреждений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске пресекли в 2019 году. С 2016 по 2019 год, по информации МВД, от мошеннических действий организованной группы пострадали более 2,3 тысячи человек, общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.
В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день 13 участников схемы уже предстали перед судом, в отношении еще 47 обвиняемых проводится предварительное расследование.