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В ДФО "подставные медики" обманули сотни людей на 95 миллионов рублей
В ДФО "подставные медики" обманули сотни людей на 95 миллионов рублей
Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщило в пятницу управление МВД по... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T05:44
2021-05-14T11:13
дальневосточный фо
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщило в пятницу управление МВД по Хабаровскому краю.По данным следствия, 11 обвиняемых под видом медиков проводили "диагностику состояния здоровья" людей и сообщали им о серьезных заболеваниях, затем предлагали дорогое "лечение". Преступную деятельность этих 11 человек контролировали два лидера — жители Хабаровска. Мошенники заключали договоры с банками, чтобы была возможность дистанционно оформлять кредиты на оплату "услуг".Отмечается, что расследование длилось более двух лет, общий объем дела — 91 том.Как сообщалось ранее, деятельность псевдомедицинских учреждений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске пресекли в 2019 году. С 2016 по 2019 год, по информации МВД, от мошеннических действий организованной группы пострадали более 2,3 тысячи человек, общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день 13 участников схемы уже предстали перед судом, в отношении еще 47 обвиняемых проводится предварительное расследование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/irkutsk-1732201563.html
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дальневосточный фо, хабаровский край, происшествия

В ДФО "подставные медики" обманули сотни людей на 95 миллионов рублей

05:44 14.05.2021 (обновлено: 11:13 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщило в пятницу управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным следствия, 11 обвиняемых под видом медиков проводили "диагностику состояния здоровья" людей и сообщали им о серьезных заболеваниях, затем предлагали дорогое "лечение". Преступную деятельность этих 11 человек контролировали два лидера — жители Хабаровска. Мошенники заключали договоры с банками, чтобы была возможность дистанционно оформлять кредиты на оплату "услуг".
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"Потерпевшими по уголовному делу проходят 828 жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 95 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России: "Мошенничество". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция за совершение данного преступления — лишение свободы на срок до десяти лет", — сообщили полицейские.

Отмечается, что расследование длилось более двух лет, общий объем дела — 91 том.
Как сообщалось ранее, деятельность псевдомедицинских учреждений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске пресекли в 2019 году. С 2016 по 2019 год, по информации МВД, от мошеннических действий организованной группы пострадали более 2,3 тысячи человек, общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.
В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день 13 участников схемы уже предстали перед судом, в отношении еще 47 обвиняемых проводится предварительное расследование.
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