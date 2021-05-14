https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732238068.html

В ДФО "подставные медики" обманули сотни людей на 95 миллионов рублей

В ДФО "подставные медики" обманули сотни людей на 95 миллионов рублей

Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщило в пятницу управление МВД по... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:44

2021-05-14T05:44

2021-05-14T11:13

дальневосточный фо

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщило в пятницу управление МВД по Хабаровскому краю.По данным следствия, 11 обвиняемых под видом медиков проводили "диагностику состояния здоровья" людей и сообщали им о серьезных заболеваниях, затем предлагали дорогое "лечение". Преступную деятельность этих 11 человек контролировали два лидера — жители Хабаровска. Мошенники заключали договоры с банками, чтобы была возможность дистанционно оформлять кредиты на оплату "услуг".Отмечается, что расследование длилось более двух лет, общий объем дела — 91 том.Как сообщалось ранее, деятельность псевдомедицинских учреждений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске пресекли в 2019 году. С 2016 по 2019 год, по информации МВД, от мошеннических действий организованной группы пострадали более 2,3 тысячи человек, общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день 13 участников схемы уже предстали перед судом, в отношении еще 47 обвиняемых проводится предварительное расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/irkutsk-1732201563.html

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730966858.html

дальневосточный фо

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный фо, хабаровский край, происшествия