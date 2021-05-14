https://ria.ru/20210514/minoborony-1732255868.html
Минобороны опубликовало новую серию снимков военачальников ВОВ
Минобороны опубликовало новую серию снимков военачальников ВОВ
Минобороны России в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы" представило на своем сайте новую серию фотографий советских военачальников Великой РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:19
2021-05-14T10:19
2021-05-14T10:19
россия
александр покрышкин
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ссср
общество
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Минобороны России в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы" представило на своем сайте новую серию фотографий советских военачальников Великой Отечественной войны (ВОВ), запечатленных в минуты отдыха.Показаны в том числе ранее не публиковавшиеся снимки."Сегодняшний раздел на официальном сайте военного ведомства России представляет собой галерею уникальных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в минуты семейного дачного отдыха в послевоенные десятилетия", - отметили в ведомстве.Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы" и фонда "Наследники Победителей". Как уточняют в Минобороны, фото предоставлены из семейных и личных архивов, многие материалы публикуются впервые.В разделе, например, представлены фотографии с дачного отдыха советских маршалов Александра Василевского, Ивана Конева и Андрея Еременко, наркома ВМФ СССР, адмирала флота Николая Кузнецова, маршала авиации, летчика-аса Александра Покрышкина и многих других.
https://ria.ru/20210505/dnk-1730346078.html
https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html
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россия, александр покрышкин, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), ссср, общество