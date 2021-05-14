https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732294917.html

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

В Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, не собираются... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:13

2021-05-14T13:13

2021-05-14T13:13

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, не собираются вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая "охота на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны"."Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732290347.html

украина

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, в мире