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Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком
В Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, не собираются... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:13
2021-05-14T13:13
2021-05-14T13:13
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, не собираются вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая "охота на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны"."Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком.
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732290347.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, в мире