https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732281525.html

"Оппозиционная платформа" потребовала прекратить преследование Медведчука

"Оппозиционная платформа" потребовала прекратить преследование Медведчука

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что план властей отправить за решетку главу ее политсовета Виктора Медведчука провалился, и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:18

2021-05-14T12:18

2021-05-14T12:18

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что план властей отправить за решетку главу ее политсовета Виктора Медведчука провалился, и требует от руководства страны "остановить репрессии" против политика и прекратить давление на суд.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны"."План власти отправить за решетку Виктора Медведчука провалился. Уже первые судебные слушания по этому выдуманному "делу" показали, что все так называемые "улики" сфальсифицированы, состряпаны с массой нарушений и не имеют под собой никаких фактов… Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде "домашнего ареста" является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки", - говорится в заявлении партии на ее сайте.В политсиле считают, что попытка засудить Медведчука является недопустимой."Мы требуем от власти отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против главы стратегического и политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию! Всеми законными методами мы будем защищать от произвола власти наших однопартийцев, украинских граждан и восстанавливать верховенство права в Украине", - заявили в партии.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире