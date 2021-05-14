https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732263425.html
В "Слуге народа" прокомментировали обвинения против Медведчука
В "Слуге народа" прокомментировали обвинения против Медведчука
Обвинения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука — самые серьезные за всю историю независимости Украины,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:58
2021-05-14T10:58
2021-05-14T11:33
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Обвинения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука — самые серьезные за всю историю независимости Украины, заявила депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день политик вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора. Вчера суд отправил его под домашний арест.По словам Верещук, "факты указывают на то, что была подозрительно преступная деятельность"."Если будет доказано, что господин Медведчук передавал информацию, которая находится под грифом, <...> он ее где-то взял, а потом это использовали наши враги, тут вопрос даже не должен стоять о его ответственности", — сказала она в интервью "Live.Kyiv", фрагмент из которого опубликован на ее странице в Facebook.Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам обвинения. В первом случае ему вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами почти на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Также следователи считают, что он сообщил Москве секретные данные о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем эпизоде утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Медведчук отвергает обвинения и считает их политическим преследованием.
https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Обвинения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука
— самые серьезные за всю историю независимости Украины
, заявила депутат Рады
от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук
.
Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его соратника Тараса Козака
подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день политик вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора. Вчера суд отправил его под домашний арест.
По словам Верещук, "факты указывают на то, что была подозрительно преступная деятельность".
"Если будет доказано, что господин Медведчук передавал информацию, которая находится под грифом, <...> он ее где-то взял, а потом это использовали наши враги, тут вопрос даже не должен стоять о его ответственности", — сказала она в интервью "Live.Kyiv", фрагмент из которого опубликован на ее странице в Facebook
.
Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам обвинения. В первом случае ему вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами почти на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов).
Также следователи считают, что он сообщил Москве секретные данные о скрытом военном подразделении украинской армии.
В третьем эпизоде утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения.
Политикам грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Медведчук отвергает обвинения и считает их политическим преследованием.