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Соратник Медведчука объяснил арест председателя политсовета партии
Соратник Медведчука объяснил арест председателя политсовета партии
Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:19
2021-05-14T00:19
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются изолировать председателя политсовета партии Виктора Медведчука перед возможными досрочными выборами в Верховную раду.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.Депутат считает, что в связи с возможными досрочными выборами в Раду происходят попытки изолировать Медведчука.Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире

Соратник Медведчука объяснил арест председателя политсовета партии

00:19 14.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются изолировать председателя политсовета партии Виктора Медведчука перед возможными досрочными выборами в Верховную раду.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.
Депутат считает, что в связи с возможными досрочными выборами в Раду происходят попытки изолировать Медведчука.

"И как-то изолировать Медведчука, убрать в сторону, своего рода, домой посадить. Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались. Они думали, что Медведчук уедет и мы будем его искать, а он и не пытался никуда уезжать. Он пришел сам к ним, они не знали, что делать", - заявил Лесик в четверг в эфире телеканала "Перший Незалежный".

Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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