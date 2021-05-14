https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732229371.html

Соратник Медведчука объяснил арест председателя политсовета партии

Соратник Медведчука объяснил арест председателя политсовета партии

Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:19

2021-05-14T00:19

2021-05-14T00:19

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются изолировать председателя политсовета партии Виктора Медведчука перед возможными досрочными выборами в Верховную раду.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.Депутат считает, что в связи с возможными досрочными выборами в Раду происходят попытки изолировать Медведчука.Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.

https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире