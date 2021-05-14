https://ria.ru/20210514/litsenziya-1732255380.html
ЦБ аннулировал лицензию у Тексбанка
ЦБ аннулировал лицензию у Тексбанка
ЦБ РФ с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка (город Черкесск), сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:14
2021-05-14T10:14
2021-05-14T10:14
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экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ЦБ РФ с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка (город Черкесск), сообщается на сайте регулятора."Основанием для аннулирования лицензии у АО "Тексбанк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.Тексбанк - участник системы страхования вкладов. По данным регулятора, по величине активов банк занимал 320-е место в банковской системе страны по состоянию на 1 апреля.
https://ria.ru/20210423/litsenziya-1729567084.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), черкесск, экономика