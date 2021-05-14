https://ria.ru/20210514/leto-1732090873.html

Лето удивил поклонников из России старым видео из "Вечернего Урганта"

Лето удивил поклонников из России старым видео из "Вечернего Урганта"

Джаред Лео, актер, певец и фронтмен американской рок-группы Thirty Seconds to Mars удивил поклонников из России, разместив в Instagram отрывок из старого... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T04:30

2021-05-14T04:30

2021-05-14T04:30

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джаред лето

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Джаред Лео, актер, певец и фронтмен американской рок-группы Thirty Seconds to Mars удивил поклонников из России, разместив в Instagram отрывок из старого выпуска шоу "Вечерний Ургант". В коротком ролике, который вышел в эфир Первого канала в 2015-м году, лауреат премии "Оскар" отрывается в шапке-ушанке под песню "Дачники" российской группы "Ленинград". Джаред Лето — один из немногих зарубежных музыкантов, который до пандемии коронавируса почти каждый год приезжал в нашу страну с концертами, и не раз признавался российским фанатам в любви. Последний раз Лето выступал со своей группой в России в 2019-м году на фестивале ParkLive.

https://ria.ru/20200521/1571805262.html

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ленинград, россия, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, джаред лето